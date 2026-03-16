Епископ Питирим связал слабость власти с грехами народа
Епископ Скопинский и Шацкий Питирим (Творогов) заявил, что проблемы с властью в стране возникают из-за грехов народа. Такое мнение он высказал во время проповеди прихожанам.
Как сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня», по словам священнослужителя, «нечестивый народ наказывается слабостью власти». Он отметил, что в последние годы, по его мнению, люди стали чаще увлекаться эзотерикой, магией и оккультными практиками. Епископ считает, что это также влияет на духовное состояние общества.
Питирим подчеркнул, что многие граждане перестают посещать храмы и молиться. По его словам, если общество не стремится жить «правильно», то не стоит ожидать, что у страны будет сильная и справедливая власть.
Священнослужитель также заявил, что чиновники, на которых часто жалуются люди, во многом отражают состояние самого общества. По его мнению, проблемы в управлении государством напрямую связаны с поведением и нравственными установками граждан.
