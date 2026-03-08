В РПЦ объяснили, почему 8 марта неуместно веселиться

08 марта 2026, 08:16

Священник Кипшидзе: веселиться 8 марта в период Великого поста неприемлемо

Фото: iStock/laimdota

Безудержное веселье в Международный женский день неприемлемо, если он приходится на период Великого поста. Об этом заявил зампредседателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.





По его словам, которые приводит РИА Новости, в церковной традиции 8 марта не отмечается, при этом поздравить с ним женщин не будет грехом.

«Поскольку 8 марта выпадает на Великий Пост для верующих неприемлемо безудержное веселье в этот день, как в любой другой день поста», — сказал собеседник агентства.