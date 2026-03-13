Протоиерей Ткачёв связал болезни людей с грехами и назвал слова врачей ерундой
Протоиерей Андрей Ткачёв заявил, что болезни человека связаны с грехами. Священник раскритиковал популярные телепередачи о здоровье и их советы о правильном питании и лечении.
По его словам, для верующего человека очевидна связь между духовным состоянием и физическими недугами. Он отметил, что длительные болезни могут заставить человека задуматься о своих поступках и отношениях с Богом.
Как сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня», Ткачёв также высказался о телевизионных программах, посвящённых медицине и здоровому образу жизни. По его мнению, такие передачи рассказывают только о физиологии и не затрагивают духовные причины болезней, а врачи в них говорят ерунду.
Священник заявил, что в подобных программах обсуждают органы и способы лечения, однако не говорят о связи между грехами и заболеваниями. Он считает, что именно духовная сторона жизни играет важную роль в состоянии здоровья человека.
Читайте также: