Эпоха комсомола завершилась: скончался его последний глава

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Владимир Зюкин, последний глава комсомола СССР, скончался на 71-м году жизни после долгой болезни, сообщает Telegram-канал Mash.
Зюкин, бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ, в последние годы редко появлялся на публике, и новость о его смерти подтвердили близкие друзья.
Зюкин вошел в историю как лидер, под руководством которого в конце 1980-х — начале 1990-х годов произошла трансформация комсомольских структур в бизнес-организации. Именно он поддержал создание центров научно-технического творчества молодежи (НТТМ), которые стали первыми легальными коммерческими структурами в СССР.
Период его руководства совпал с распадом СССР и серьезными изменениями политической системы. ВЛКСМ был преобразован в Российский Союз Молодежи, что фактически означало окончание эпохи комсомола.
Зюкин оказал значительное влияние на становление российского предпринимательства в постсоветский период, и его деятельность оставила яркий след в переходе к рыночной экономике.
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Зюкин вошел в историю как лидер, под руководством которого в конце 1980-х — начале 1990-х годов произошла трансформация комсомольских структур в бизнес-организации. Именно он поддержал создание центров научно-технического творчества молодежи (НТТМ), которые стали первыми легальными коммерческими структурами в СССР.
Период его руководства совпал с распадом СССР и серьезными изменениями политической системы. ВЛКСМ был преобразован в Российский Союз Молодежи, что фактически означало окончание эпохи комсомола.
Зюкин оказал значительное влияние на становление российского предпринимательства в постсоветский период, и его деятельность оставила яркий след в переходе к рыночной экономике.
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Мария Моисеева