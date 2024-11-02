Скончался чемпион СССР по хоккею с мячом Виктор Ломанов

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Мастер спорта и заслуженный тренер РСФСР и СССР Виктор Ломанов скончался, ему был 71 год, информирует Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) на своём официальном сайте.
Виктор Ломанов умер в пятницу 1 ноября. Обстоятельства смерти пока не уточняются.
Прощание с заслуженным тренером будет проходить 4 ноября на Шинном кладбище в Красноярске.
В составе красноярского «Енисея» в качестве игрока Виктор Ломанов стал победителем Кубка европейских чемпионов, он также является двухкратным чемпионом СССР. В 1981 году он травмировал спину и прекратил выступать в составе сборной — чемпион продолжил спортивную карьеру в качестве тренера. На этой должности он четыре раза помог «Енисею» стать чемпионом СССР, выиграл Кубок европейских чемпионов и один раз заполучил Кубок мира.
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«Федерация хоккея с мячом России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Виктора Ивановича», — делится организация.
Прощание с заслуженным тренером будет проходить 4 ноября на Шинном кладбище в Красноярске.
В составе красноярского «Енисея» в качестве игрока Виктор Ломанов стал победителем Кубка европейских чемпионов, он также является двухкратным чемпионом СССР. В 1981 году он травмировал спину и прекратил выступать в составе сборной — чемпион продолжил спортивную карьеру в качестве тренера. На этой должности он четыре раза помог «Енисею» стать чемпионом СССР, выиграл Кубок европейских чемпионов и один раз заполучил Кубок мира.
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