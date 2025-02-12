«Эра Трампа»: в Disney начали пересматривать политику DEI в пользу коммерческих целей

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Компания Disney начала пересмотр политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), сместив фокус на коммерческие результаты. Об этом сообщает портал Axios.
Суть политики DEI заключается во внедрении в производимый продукт интересов и пропаганды различных меньшинств, включая ЛГБТ* тематику. Программа DEI также влияла на ситуацию в рабочем коллективе тех фирм, которые ей следовали — особенности «нестандартных» сотрудников учитывались в первую очередь.
Изменения в Disney, менее радикальные, чем у других корпораций вроде Google и Walmart, связаны с адаптацией к ожиданиям «второй эры Трампа». В письме сотрудникам руководство Disney сообщило об отказе от критерия DEI при расчёте вознаграждений топ-менеджеров, заменив его показателями, ориентированными на прибыль.
Ранее Дональд Трамп отменил DEI-программы в правительстве США, назвав их дискриминационными. Такие компании, как Ford и Harley Davidson, также отказались от этой политики, ссылаясь на риски нарушения гражданских прав.
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Изменения в Disney, менее радикальные, чем у других корпораций вроде Google и Walmart, связаны с адаптацией к ожиданиям «второй эры Трампа». В письме сотрудникам руководство Disney сообщило об отказе от критерия DEI при расчёте вознаграждений топ-менеджеров, заменив его показателями, ориентированными на прибыль.
«Изменения, пусть и менее серьезные, чем те, которые представили остальные... компании за последние недели, говорят о давлении, с которым сталкиваются бренды, пытающиеся приспособиться к новым ожиданиям второй эры Трампа», — передает Axios.Также планируется корректировка дисклеймеров к старым мультфильмам.
Ранее Дональд Трамп отменил DEI-программы в правительстве США, назвав их дискриминационными. Такие компании, как Ford и Harley Davidson, также отказались от этой политики, ссылаясь на риски нарушения гражданских прав.
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Мария Моисеева