«Трансгендерные* мюзиклы и комиксы за десятки тысяч»: Белый дом опубликовал список самых дурацких и нелепых трат USAID

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Белый дом обвинил Агентство США по международному развитию (USAID) в нецелевом использовании средств налогоплательщиков и опубликовал список самых «дурацких и нелепых трат», включая финансирование проектов, связанных с террористическими группами.
«USAID несколько десятилетий не отчитывалось перед налогоплательщиками, поскольку направляло огромные суммы денег на нелепые — и во многих случаях злонамеренные — любимые проекты закоренелых бюрократов, практически не имея надзора», — говорится в заявлении.По данным администрации, в список вошли сотни тысяч долларов для организаций, связанных с «Аль-Каидой»**, а также расходы на ирригационные системы в Афганистане, которые способствовали производству героина.
Заодно Белый дом раскритиковал выделение средств на поддержку трансгендерных* инициатив за рубежом. Так, Америка потратила 47 тысяч долларов на «трансгендерную* оперу» в Колумбии и 32 тысячи долларов на «трансгендерные* комиксы» в Перу.
Отдельно отмечен мюзикл в Ирландии, продвигающий политику DEI, на который ушло целых $70 тыс. DEI (Diversity, Equity, Inclusion) — это относительно молодой термин, который достиг особой популярности к 2016 году и вошел в частое употребление. Он подразумевает политику «разнообразия, равенства и инклюзивности», которая направлена на поддержку разного рода меньшинств, инвалидов и представителей ЛГБТ*-сообществ.
Ранее Дональд Трамп неоднократно называл расходы USAID не соответствующими интересам США, а Илон Маск отметил, что с его точки зрения USAID — преступная организация, которой «пора умереть».
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*ЛГБТ признано в России экстремистским движением
**Запрещенная в России террористическая организация
Мария Моисеева