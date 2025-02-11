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AP: В штате Юта ввели ограничения на жилье для студентов-трансгендеров*

Фото: iStock/Rafa Jodar

Фото: iStock/Rafa Jodar

В штате Юта введены ограничения на проживание студентов-трансгендеров* в общежитиях. Об этом сообщает Associated Press.
Согласно новому законопроекту, учащимся-трансгендерам* запрещено жить в общежитиях, соответствующих их «гендерной идентичности». Таким образом, например, теперь биологические мужчины не будут проживать в женских общежитиях, даже если «ощущают себя девушкой».

Эту меру одобрила Палата представителей штата после бурных дебатов в Сенате, где один из республиканцев заявил, что если трансгендеры* не вписываются, то это их собственная вина.



Ранее «Радио 1» передавало про то, как обманутые друзья нанесли своему знакомому трансгендеру*, который представлялся девушкой, 14 ножевых ранений после запланированной атаки. Они также избили и обокрали пострадавшего.

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В России увеличат штрафы за несообщение в военкомат о переезде
11 февраля 2025, 09:01

Фото: istockphoto/ANGHI

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил о планах внести законопроект, который предполагает увеличение штрафов за несообщение в военкомат о смене места жительства на срок более трех месяцев. Об этом сообщает агентство ТАСС.
По словам Картаполова, законопроект может быть представлен в нижнюю палату парламента уже на следующей неделе. Он отметил, что новые штрафные меры должны быть достаточно ощутимыми для граждан, чтобы они осознали серьезность данного проступка.

Инициатива направлена на улучшение учета граждан, что особенно важно в условиях текущей военно-политической ситуации. В случае принятия, законопроект может значительно изменить подход к регистрации перемещений граждан и повысить ответственность за несообщение о смене места жительства.

Дальнейшие детали законопроекта и размеры предполагаемых штрафов будут уточнены в ходе обсуждений в Госдуме.

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#госдума
#проект
#законопроект
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Трамп ввёл новые пошлины на сталь и алюминий без исключений
Reuters: Трамп ввел пошлины в 25% на поставки стали и алюминия в США
11 февраля 2025, 03:27

Фото: iStock/SonerCdem

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 25-процентных пошлин на весь импорт стали и алюминия в страну. Как сообщает агентство Reuters, решение, объявленное в понедельник, не предусматривает исключений.
«Тарифы на сталь и алюминий (...) положат конец иностранному демпингу, увеличат внутреннее производство и сделают нашу сталелитейную и алюминиевую промышленность основой и опорой экономической и национальной безопасности Америки», — сказал журналистам торговый советник Трампа Питер Наварро.
Ранее, 9 февраля, Трамп анонсировал планы по таким мерам, а 31 января заявил о намерении ввести пошлины также на чипы, нефть, газ и медь, не уточнив, какие страны будут затронуты.

Ранее сообщалось, что датчане предложили выкупить у США Калифорнию вместо Гренландии. С таким пожеланием руководству государства выступила инициативная группа Denmarkification. Авторы проекта оценили стоимость операции, назвав её столь любимым президентом-бизнесменом словечком «сделка», в один триллион долларов, а также — бонусом — «пожизненный запас датской выпечки, который оплатит Голливуд».

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#сша
#президент
#дональд трамп
#указ
#импорт
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Дима Билан о танце Юры Борисова под его песню: «Есть в нем какая-то непосредственность»
10 февраля 2025, 22:21

Дима Билан (Фото: Инстаграм* @bilanofficial)

В конце января в Сеть попало видео со съемок фильма «Анора», на котором актер Юра Борисов танцует под песню «Молния» Димы Билана. Ролик привлек внимание самого певца.
«Позвольте мне предположить, что [на видео] не только [Юра Борисов] танцевал под эту песню. Хочется подчеркнуть, что нашу русскую душу, ее необъятность он очень наглядно, постоянно и бесконечно демонстрирует. Тем самым заражает хорошим настроением и съемочную группу, и всех окружающих даже на другом континенте», — обратил внимание исполнитель в беседе с Super.

Дима Билан подчеркнул, что актер напомнил ему себя на старте карьеры. Исполнитель хита «Молния» передал Борисову привет и пожелал ему не сойти с верного пути.

«Я вел себя таким же образом, когда захватывал этот мир, ездил по мероприятиям, летал по всей планете. Есть в нем какая-то непосредственность, которая цепляет людей», — отметил Дима Билан.

Певец считает, что как раз искренность и неподдельная радость хорошо «расходится по соцсетям».

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#актёр
#песня
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МИД Азербайджана объявил депутата ГД Валуева персоной нон грата
10 февраля 2025, 19:46

Николай Валуев (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Министерство иностранных дел Азербайджана внесло депутата Государственной думы РФ, бывшего боксёра Николая Валуева в список лиц, чьё пребывание на территории страны нежелательно (персона нон грата — от лат. persona non grata, «нежелательное лицо» - прим. ред.).
Как сообщил пресс-секретарь азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде, въезд на территорию республики парламентарию запрещён из-за его якобы «оскорбительных заявлений и угроз» в адрес закавказского государства и его народа.

Внесению Валуева в перечень персон нон грата в Азербайджане предшествовали его слова о закрытии азербайджанскими властями Русского дома в Баку. Русская Кувалда, как называли тогда ещё не депутата во время его выступлений на ринге, решительно осудил этот шаг.

В разговоре с изданием «Лента.ру» бывший спортсмен назвал действия азербайджанских властей бессмысленными.

«Им я ничем не угрожал. Относительно закрытия Русского дома свое мнение высказал и остаюсь при этом. Даже после внесения меня в этот список, считаю Азербайджан страной дружественной и надеюсь на то, что это будет улажено», — сказал депутат Госдумы.

Ранее Николай Валуев, комментируя закрытие в Баку отделения федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) жёстко прошёлся по азербайджанским диаспорам на территории России.

«Насколько известно, в России нет такой структуры — что-то типа Азерсотрудничества. Зато есть многочисленные "диаспоры". И эти диаспоры не про культурный обмен. Скорее про деньги, очень большие и далеко не всегда легальные. Возможно, пришло время присмотреться к ним повнимательнее», — сказал Валуев.

Азербайджанцы предсказуемо обиделись, но депутат надеется, что все недоразумения со временем будут улажены.

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#рф
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«Тёмная сторона»: Без участия России гуманитарные программы ООН терпят крах
Постпред РФ Голубковский: Попытки вытеснить Россию из ООН имеют свою изнанку
10 февраля 2025, 17:32

Фото: istockphoto/LewisTsePuiLung

Попытки вытеснения России из деятельности гуманитарных организаций Организации Объединённых Наций имеют свою оборотную сторону. Так считает представитель страны при Продовольственной и сельскохозяйственной секции ООН и других международных организациях в Риме Игорь Голубовский.
В разговоре с корреспондентом ТАСС он отметил, что неуклонный курс западных стран на введение всё новых и новых антироссийских санкций чинит серьёзные препятствия деятельности различных международных организаций, в том числе гуманитарных.

«Российская помощь и участие РФ необходимы для осуществления гуманитарных программ на фоне нехватки финансирования, например, Всемирной продовольственной программы»», — заявил политик и дипломат.

По его словам, Запад в своих антироссийских потугах переусердствовал. Сложившаяся ситуация наглядно продемонстрировала, какие роль и вес принадлежат России в деле обеспечения продовольственной безопасности во всём мире, заключил Голубовский.

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