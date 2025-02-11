AP: В штате Юта ввели ограничения на жилье для студентов-трансгендеров*

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В штате Юта введены ограничения на проживание студентов-трансгендеров* в общежитиях. Об этом сообщает Associated Press.
Согласно новому законопроекту, учащимся-трансгендерам* запрещено жить в общежитиях, соответствующих их «гендерной идентичности». Таким образом, например, теперь биологические мужчины не будут проживать в женских общежитиях, даже если «ощущают себя девушкой».
Эту меру одобрила Палата представителей штата после бурных дебатов в Сенате, где один из республиканцев заявил, что если трансгендеры* не вписываются, то это их собственная вина.
Ранее «Радио 1» передавало про то, как обманутые друзья нанесли своему знакомому трансгендеру*, который представлялся девушкой, 14 ножевых ранений после запланированной атаки. Они также избили и обокрали пострадавшего.
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Эту меру одобрила Палата представителей штата после бурных дебатов в Сенате, где один из республиканцев заявил, что если трансгендеры* не вписываются, то это их собственная вина.
Ранее «Радио 1» передавало про то, как обманутые друзья нанесли своему знакомому трансгендеру*, который представлялся девушкой, 14 ножевых ранений после запланированной атаки. Они также избили и обокрали пострадавшего.
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Мария Моисеева