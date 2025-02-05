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Изнасилование модели и обвинения в гомосексуализме*: Криштиану Роналду сегодня исполняется 40 лет. Громкие скандалы футболиста

Криштиану Роналду (Фото: www.cristianoronaldo.com)

Криштиану Роналду (Фото: www.cristianoronaldo.com)

5 февраля Криштиану Роналду отмечает день рождения. Нападающему «Аль-Насра» сегодня исполняется 40 лет. О жизни и карьере выдающегося игрока, который оставил огромный след в мире футбола, читайте в материале «Радио 1».

Биография Криштиану Роналду

Детство и юность


Криштиану Роналду родился и вырос на португальском острове Мадейра, в городе Фуншал. Его родители не были богатыми людьми: мать работала поваром, а отец — садовником. Когда Криштиану было шесть лет, он пошёл в местную начальную школу, а затем перешёл в школу «Баррейруш». Учился он хорошо, но с английским языком у будущей звезды были проблемы.

Начало карьеры


Криштиану Роналду (Фото: РИА Новости/ Алексей Филиппов)

В возрасте восьми лет Роналду начал тренировки по футболу в клубе «Андоринья». Затем он стал членом местного спортивного клуба «Насьонал». Через некоторое время его пригласили в молодёжную академию лиссабонского «Спортинга».

В августе 2001 года состоялся дебют в составе лиссабонской команды в матче против «Атлетико». В тот день шестнадцатилетний юноша вышел на поле во второй половине товарищеского матча и сразу же забил гол. Через год в коллекции наград Криштиану появился первый трофей — Суперкубок Португалии.

Футбольная карьера Криштиану Роналду


Криштиану Роналду — один из величайших футболистов в истории, и его карьера охватывает более двух десятилетий.



Игра в «Манчестер Юнайтед»


Криштиану Роналду перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2003 года. Первый матч за клуб он провёл 16 августа 2003 года тогда команда выиграла со счетом 4:0. Под руководством сэра Алекса Фергюсона футболист стал звездой, выиграв три титула подряд в Премьер-лиге, Лиге чемпионов в 2008 году и Золотой мяч в том же году.

Игра за «Реал Мадрид»


Криштиану Роналду (Фото: РИА Новости/ Алексей Филиппов)

В первый раз играть за «Реал» Роналду вышел на поле 20 июля 2009 года. Это был товарищеский матч в рамках предсезонной подготовки, а соперником была команда «Шемрок Роверс» из Ирландии. В «Реале» он достиг невероятных высот, став лучшим бомбардиром клуба за всю историю. Он выиграл 4 Лиги чемпионов, 2 титула Ла Лиги и еще несколько индивидуальных наград, включая Золотые мячи.

В том же 2009 году футболист был обвинен в изнасиловании моделью Кэтрин Майорга. Дело было закрыто, поскольку не было предоставлено достаточно веских аргументов.

Немного позже, в 2017 году, прокуратура Испании выдвинула обвинение против футболиста в уклонении от уплаты налогов и сокрытии доходов. В период с 2011 по 2014 год он задолжал государству около 14,5 миллионов долларов. В результате сделки со следствием футболист получил 23 месяца условного заключения и выплатил штраф в размере 19 миллионов долларов.

Вокруг Криштиану Роналду часто ходили разговоры о том, что он гей*. В ходе встречи между «Реалом» и «Атлетико» произошёл инцидент, связанный с Коке. Он выразил недовольство игрой Роналду и в порыве эмоций обвинил его в нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Да, я — гей*. Но зато у меня полно денег, ублюдок», цитировало слова Роналдо издание woman.ru

Переход в «Ювентус»


В 2018 году Роналду подписал контракт с «Ювентусом». В рамках 16-го тура Лиги чемпионов сезона 2018–2019 состоялся ответный матч между «Ювентусом» и «Атлетико Мадрид». В этом поединке Криштиану Роналду оформил хет-трик, что позволило «Ювентусу» выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Итоговый счёт матча — 3:2 в пользу «Ювентуса». Футболист продолжал демонстрировать высокий уровень игры, выиграв два титула Серии А и став лучшим бомбардиром лиги.

Возвращение «МЮ»


В 2021 году Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед». По информации местных СМИ, «Манчестер Юнайтед» предложил «Ювентусу» за 36-летнего игрока 25 млн евро. Другие детали контракта были неизвестны. Изначально ожидалось, что Криштиану Роналду станет игроком «Манчестер Сити», но впоследствии этот вариант был отклонён.

В 2022 году во время игры между командами «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» Криштиану Роналду, покидая поле, случайно сломал телефон мальчика-болельщика с аутизмом. После этого инцидента благотворительная организация «Save the Children» прекратила сотрудничество с футболистом, а полиция начала расследование.

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Переезд «Аль-Наср»


Криштиану Роналду (Фото: РИА Новости/ Александр Нестеров)

31 декабря 2022 года Криштиану Роналду официально перешёл в саудовский клуб «Аль-Наср». Соглашение рассчитано до 2025 года, зарплата футболиста составит 200 млн евро в год с учётом коммерческих выплат и доходов за роль амбассадора. От Роналду ждут не только успешной игры на футбольном поле: он должен стать послом Саудовской Аравии, которая хочет получить чемпионат мира в 2030 или 2034 годах.

Роналду в сборной Португалии


1 мая 2024 года тренерский штаб команды включил 39-летнего нападающего саудовского «Аль-Насра» в состав на чемпионат Европы. Футболист уже выигрывал Чемпионат Европы в 2016 году и Лигу наций УЕФА в 2019 году.

Трофеи и личные достижения Роналду


Криштиану Роналду — один из самых титулованных и успешных футболистов в истории. Вот основные награды и личные успехи, которые он получил за свою карьеру: Кубок Англии 2003/04, Суперкубок UEFA 2008, Кубок дель Рей 2010/11, 2013/14, Золотой мяч 2008, 2013, 2014, 2016, 2017, Футболист года по версии FIFA 2008, 2016.

Кроме того, футболист семь раз получал титул лучшего бомбардира Лиги чемпионов (рекордное количество раз) и имеет награды: «Золотая бутса» 2008, 2014, 2015, 2018, «Лучший игрок Европы» по версии UEFA 2014, а так же является членом клуба «100 голов» Лиги чемпионов и одним из немногих игроков, которые забили более 800 голов за карьеру.

Эти достижения подчеркивают его выдающиеся навыки, упорство и влияние на футбол на протяжении всей его карьеры. Роналду продолжает оставаться активным игроком и вносить вклад в успехи своих команд.

Футбольное соперничество с Месси


Лионель Месси ( Фото: https://messi.com)

Криштиану Роналду и Лионель Месси на протяжении примерно 15 лет соперничали за «Золотой мяч» — престижную награду, вручаемую лучшему футболисту мира по итогам года. Месси завоевал этот трофей восемь раз, тогда как Роналду — пять.

В феврале 2025 года Роналду сравнил своё соперничество с Месси с легендарной борьбой «Сенна против Проста». Он отметил, что они делили футбольную сцену на протяжении 15 лет и всегда поддерживали хорошие отношения.

С 2009 по 2018 год Роналду и Месси встречались друг с другом как минимум дважды в каждом сезоне в рамках одного из самых значимых клубных противостояний — «Эль-Класико».

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Сколько зарабатывает Криштиану Роналду


По информации из Forbes, его годовой заработок составляет примерно 285 миллионов долларов. Из этой суммы 220 миллионов — это его зарплата и премии за выступления на поле, а ещё 65 миллионов — это доход, полученный от различных рекламных контрактов и спонсорских сделок.

Роналду также является одним из самых высокооплачиваемых спортсменов в мире благодаря своим партнерствам с брендами, таким как Nike, Herbalife и другие. Кроме того, он владеет несколькими бизнесами, включая свою линию одежды и парфюмерии. Эти факторы вносят значительный вклад в его общий доход.

Как Роналду следит за внешностью и здоровьем


Криштиану Роналду уделяет большое внимание своему здоровью и внешнему виду, что помогает ему поддерживать высокую физическую форму и конкурентоспособность на поле.

1. Уход за кожей: Футболист применяет различные маски, кремы, бальзамы для губ и солнцезащитные средства. Для ухода за волосами он нанял личного стилиста.

2. Сбалансированное питание: Роналду следует средиземноморской диете, основанной на цельнозерновых продуктах, овощах, фруктах и богатом белке: нежирном курином мясе, рыбе и яйцах. Он делит свои приемы пищи на 5–6 небольших порций в течение дня.

3. Тренировки: Футболист тренируется около пяти раз в неделю, уделяя внимание как силовым тренировкам, так и кардио. Он работает на поле с товарищами по команде и сборной Португалии, выполняя беговые упражнения и отрабатывая технические и тактические навыки. Кроме того, Роналду занимается в тренажерном зале по индивидуальной программе.

4. Сон и восстановление: У Роналду есть свой уникальный режим сна, который включает пять циклов по полтора часа. Например, он может спать ночью 4,5 или 6 часов, а днем — еще 1,5 или 3 часа. Для восстановления после тренировок он использует холодные ванны, сауны и криокамеры.

Криштиану Роналду сейчас


В 2024 году спортсмен сообщил публике о том, что он больше не свободен. Роналду сообщил, что узаконил брак с 30-летней испанской моделью после семи лет отношений и появления на свет двоих общих детей.

В конце 2022 года, подписав контракт с саудовским клубом, футболист и его семейство переехали в эту страну. Для постоянного проживания в Эр-Рияде Криштиану приобрёл особняк стоимостью примерно 15 миллионов долларов. В доме восемь спален и несколько тренажёрных залов. На территории площадью 4200 квадратных метров также есть бассейн олимпийского размера, футбольное и баскетбольное поля, три ресторана, три дополнительные виллы, клиника и искусственный водопад.

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«Я была мегерой, ругала Марусю»: Ксения Бородина признала ошибку в воспитании старшей дочери
06 февраля 2025, 18:16

Ксения Бородина с дочерьми (фото: Инстаграм* @borodylia)

Ксения Бородина призналась, что была слишком строга со старшей дочерью Марусей, особенно когда та получала невысокие оценки. Теперь 41-летняя телеведущая иначе относится к школьным неудачам детей.
Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» воспитывает 15-летнюю Марусю, родившуюся в браке звезды с Юрием Будаговым, и девятилетнюю Теону от второго супруга Курбана Омарова. Ксения открыто говорит, что является строгой мамой – с ранних лет приучает дочек убирать за собой, уважать взрослых и быть вежливыми.

На днях Бородина опубликовала забавное видео с младшей дочкой Теоной. Девочка жаловалась маме на школу, спрашивая, зачем ей в жизни пригодится квадратный дециметр, умножение, деление и метафора. В ответ телеведущая объяснила Теоне, что знания развивают её мозг. А жених Ксении Николай Сердюков, в свою очередь, отметил, что сейчас она может не знать, с чем в будущем будет связана её жизнь.

Бородина рассказала, что её отношение к отметкам дочек сильно изменилось.

«По поводу оценок в школе у меня очень изменилось мнение. Помню, как я ругала Марусю и хотела получить идеальную отличницу. А сейчас, если Тея выхватит двойку, я отношусь спокойно, просто иди исправляй и всё», – объяснила свою позицию телеведущая.
Маруся припомнила маме, что она ругала её за четвёрки, а Теону сейчас не трогает и за более низкие отметки. Ксения признала, что была неправа. Она отметила, что с Марусей вела себя как «мегера».

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*запрещён в РФ
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#школа
#дом
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«Без фотошопа и эмодзи»: Ольга Орлова в день рождения дочери показала редкие фото из роддома
Ольга Орлова в день рождения дочери показала её редкие фотографии из роддома
06 февраля 2025, 18:05

Ольга Орлова с дочерью (Фото: Инстаграм*@olgaorlova1311)

Дочери Ольги Орловой, бывшей солистки группы «Блестящие», сегодня исполнилось два года. Мама тепло поздравила свою «булочку Анютку» с днём рождения в своём личном блоге и представила редкие фотографии из роддома, сделанные практически сразу после того, как малютка появилась на свет.
Известная российская певица, актриса, автор песен, телеведущая и блогер уже публиковала снимки дочери два года назад, когда она только родилась, напоминает сетевое издание Super.ru. Но на этот раз она решила не скрывать, как выглядела Анечка сразу после появления на свет и она сама — непосредственно после родов.

«С днем рождения, наша любимая булочка Анютка!!!! Будь здорова и счастлива, доченька», — написала Ольга.

Анна Орлова (Фото: Инстаграм*@olgaorlova1311)

Маленькие дети все выглядят примерно одинаково, поэтому как-то трудно оценивать фотографии новорожденной дочери звезды. А вот сама певица выглядит спокойной, умиротворённой и счастливой, хотя и немного уставшей. Про неё вполне можно сказать, что материнство ей к лицу.

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Названо условие для возвращения лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева на сцену в России
06 февраля 2025, 17:56

Алексей Кортнев (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев может вернуться на большую сцену в России только после публичного раскаяния за свои высказывания. Об этом сообщил юморист Илья Русяев в интервью Общественной службе новостей.
«Если артист выбирает путь публичного раскаяния, что уже случалось с некоторыми деятелями культуры, он может рассчитывать на постепенное восстановление в профессии», – заявил собеседник издания.
Вместе с тем, Русяев добавил, что возможность возвращения концертов Кортнева зависит не только он самого артиста, но и от готовности его аудитории и организаторов мероприятий воспринимать его как артиста, а не человека с «определённой политической историей».

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«С таким хоть десятерых рожать»: беременная звезда «Дома-2» Кристина Черкасова опубликовала забавное видео в день рождения мужа
06 февраля 2025, 17:40

Андрей и Кристина Черкасовы (фото: Инстаграм* @cherkasov119)

34-летняя Кристина Черкасова (в девичестве – Ослина) и её 43-летний муж Андрей Черкасов ожидают пополнения в семье. Женщина показала, как муж взял на себя домашние хлопоты на время её беременности.
Кристина и Андрей стали одним из самых крепких и гармоничных союзов шоу «Дом-2». Они познакомились на съёмках в 2017 году. Тогда девушка пришла на реалити в качестве участницы, а мужчина стал соведущим Ольги Орловой. Спустя время пара покинула проект, чтобы продолжить строить отношения за его пределами.

Супруги воспитывают сына Святослава, которому сейчас четыре года. Прошлым летом семья Черкасовых поделилась радостной новостью – они ждут второго ребёнка. Сегодня, в день рождения супруга, Кристина опубликовала забавное видео, которым показала, как проходят будни в их доме.

Ролик начинается с Кристины, лежащей под одеялом с округлившимся животом и поедающей конфеты. Вокруг девушки валялось множество фантиков. В это время Андрей одновременно пылесосил, носил сына на плечах и готовил обед. Видео Черкесова подписала фразой: «Основано на реальных событиях».

Звезда телешоу трогательно поздравила мужа с днём рождения.

«С таким мужем можно хоть десятерых рожать. И это 100 процентов про Андрея. Эти 9 месяцев раскрыли его с ещё больших сторон. Смотрю на него и понимаю, как мне повезло, какой он заботливый и понимающий. С первых дней беременность протекала сложно, я не могла встать с кровати и абсолютно все заботы на себя взял муж, все бытовые моменты и времяпрепровождения с сыном», – написала Кристина.
Также Черкесова добавила, что считает Андрея замечательным отцом, который вовлечён в воспитание и игры сына.

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«Всегда можно покаяться»: Катя Гордон сочувствует Моргенштерну*, сообщившему о сделке с дьяволом
Катя Гордон посочувствовала Моргенштерну*, сообщившему о сделке с дьяволом
06 февраля 2025, 17:25

Екатерина Гордон (Фото: Вконтакте @katyagordon)

Моргенштерн*, как называет себя Алишер Валиев, в настоящий момент проходит лечение в реабилитационном центре Израиля. Недавно он заявил, что в юности просил дьявола о популярности.
Его слова прокомментировала звёздный юрист Катя Гордон. Она сказала, что верит словам музыканта и не думает, что они сказаны исключительно ради хайпа.

«Думаю, это правда. Дьявол — это искушения, пороки и компромисс. Но всегда можно покаяться и начать искупать грехи. Я рядом», — поделилась мнением Гордон с VOICE.

Юрист добавила, что искренне сочувствует Моргенштерну*: у него проблемы с законом, он объявлен в розыск за нарушение закона об иноагентах, и Катя Гордон готова представлять его интересы в суде.

«Я считаю, что он талант», — заключила юрист и общественный деятель.

Бывший участник группы Centr рэпер Птаха тоже жалеет Моргенштерна* и называет его решение пройти реабилитацию смелым поступком.

Но есть и те, кто придерживается иного мнения. Так, Мария Погребняк призывала запретить песни иностранного агента, с ней солидарна ее подруга Ольга Бузова.

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* Признан иноагентом в РФ
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