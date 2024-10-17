Ерофеев день 17 октября: Почему нельзя играть свадьбу и принимать важные предложения

Ерофеев день — история





Традиции

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Что нельзя делать 17 октября 2024

В старину крестьянки опасались разговоров с незнакомцами, так как это мог быть нечистый дух или колдун, способный навести порчу. Незнакомцев, появившихся на пороге, не пускали в дом по этой же причине. Для защиты дома от зла над дверью вешали связки лука или чеснока.



Этот день не подходит для романтических отношений, помолвки или свадьбы, так как они могут закончиться разрывом.



День также не подходит для тяжелой физической работы, включая ремонтные работы или перемещение мебели, так как это может беспокоить домового, который, по мнению предков, может мстить за беспокойство.



Если в этот день поступает важное предложение, не следует принимать его сразу, лучше отложить решение на сутки, чтобы избежать возможных ошибок.



Плохие слова и мысли, сказанные в этот день, могут вернуться.

Что можно делать 17 октября 2024

Доставать и подготавливать к зиме теплую одежду; Следовать народным традициям и отправляться в лес, чтобы задобрить лешего.

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Приметы на погоду

Если в этот день выпал первый снег, то настоящая зима наступит через 40 дней. Если лошадь фыркает, это предвещает тепло, а если храпит — к ухудшению погоды. Если свинья таскает солому, это говорит о приближении бури.

Именины 17 октября 2024