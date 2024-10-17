Ерофеев день 17 октября: Почему нельзя играть свадьбу и принимать важные предложения

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17 октября в Православной церкви празднуется память святого мученика Иерофея. В народном календаре этот день известен как Иерофеев день.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 17 октября, что можно и нельзя делать в этот день.
По традиции, в день Ерофея женщины занимались домашними делами: убирали и готовили пищу, а мужчины проверяли свое рыболовное и охотничье снаряжение.
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Ерофеев день — историяСвятой Иерофей жил в Афинах в первом веке. Он стал епископом и играл важную роль в распространении христианства среди язычников. Согласно письменным источникам, Иерофей тесно общался с Девой Марией и помогал ей в духовных делах. Его усилия по продвижению веры были отмечены многими страданиями, преследованиями и пытками.
ТрадицииСогласно народным приметам, с 17 октября осень начинает переходить в зиму. В этот день считалось, что в лесу происходит что-то опасное, поэтому гулять по нему не рекомендовалось.
Фото: iStock/standret
По традиции, в день Ерофея женщины занимались домашними делами: убирали и готовили пищу, а мужчины проверяли свое рыболовное и охотничье снаряжение.
Что нельзя делать 17 октября 2024
В старину крестьянки опасались разговоров с незнакомцами, так как это мог быть нечистый дух или колдун, способный навести порчу. Незнакомцев, появившихся на пороге, не пускали в дом по этой же причине. Для защиты дома от зла над дверью вешали связки лука или чеснока.
Этот день не подходит для романтических отношений, помолвки или свадьбы, так как они могут закончиться разрывом.
День также не подходит для тяжелой физической работы, включая ремонтные работы или перемещение мебели, так как это может беспокоить домового, который, по мнению предков, может мстить за беспокойство.
Если в этот день поступает важное предложение, не следует принимать его сразу, лучше отложить решение на сутки, чтобы избежать возможных ошибок.
Плохие слова и мысли, сказанные в этот день, могут вернуться.
Этот день не подходит для романтических отношений, помолвки или свадьбы, так как они могут закончиться разрывом.
День также не подходит для тяжелой физической работы, включая ремонтные работы или перемещение мебели, так как это может беспокоить домового, который, по мнению предков, может мстить за беспокойство.
Если в этот день поступает важное предложение, не следует принимать его сразу, лучше отложить решение на сутки, чтобы избежать возможных ошибок.
Плохие слова и мысли, сказанные в этот день, могут вернуться.
Что можно делать 17 октября 2024
- Доставать и подготавливать к зиме теплую одежду;
- Следовать народным традициям и отправляться в лес, чтобы задобрить лешего.
Фото: iStock/Photosspeakathousandwords
Приметы на погоду
- Если в этот день выпал первый снег, то настоящая зима наступит через 40 дней.
- Если лошадь фыркает, это предвещает тепло, а если храпит — к ухудшению погоды.
- Если свинья таскает солому, это говорит о приближении бури.
Именины 17 октября 2024Именины 17 октября отмечают обладатели таких имен, как Вероника, Виринея, Владимир, Гурий, Павел, Петр, Степан, Михаил, Василий и Дмитрий.
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Дарья Осипова