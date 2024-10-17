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Ерофеев день 17 октября: Почему нельзя играть свадьбу и принимать важные предложения

17 октября 2024, 00:00
Фото: iStock/Vera Tikhonova

Фото: iStock/Vera Tikhonova

17 октября в Православной церкви празднуется память святого мученика Иерофея. В народном календаре этот день известен как Иерофеев день.
В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы, которые приходятся на 17 октября, что можно и нельзя делать в этот день.

Ерофеев день — история

Святой Иерофей жил в Афинах в первом веке. Он стал епископом и играл важную роль в распространении христианства среди язычников. Согласно письменным источникам, Иерофей тесно общался с Девой Марией и помогал ей в духовных делах. Его усилия по продвижению веры были отмечены многими страданиями, преследованиями и пытками.



Традиции

Согласно народным приметам, с 17 октября осень начинает переходить в зиму. В этот день считалось, что в лесу происходит что-то опасное, поэтому гулять по нему не рекомендовалось.

Фото: iStock/standret

По традиции, в день Ерофея женщины занимались домашними делами: убирали и готовили пищу, а мужчины проверяли свое рыболовное и охотничье снаряжение.

Что нельзя делать 17 октября 2024

В старину крестьянки опасались разговоров с незнакомцами, так как это мог быть нечистый дух или колдун, способный навести порчу. Незнакомцев, появившихся на пороге, не пускали в дом по этой же причине. Для защиты дома от зла над дверью вешали связки лука или чеснока.

Этот день не подходит для романтических отношений, помолвки или свадьбы, так как они могут закончиться разрывом.

День также не подходит для тяжелой физической работы, включая ремонтные работы или перемещение мебели, так как это может беспокоить домового, который, по мнению предков, может мстить за беспокойство.

Если в этот день поступает важное предложение, не следует принимать его сразу, лучше отложить решение на сутки, чтобы избежать возможных ошибок.

Плохие слова и мысли, сказанные в этот день, могут вернуться.

Что можно делать 17 октября 2024

  1. Доставать и подготавливать к зиме теплую одежду;
  2. Следовать народным традициям и отправляться в лес, чтобы задобрить лешего.
Фото: iStock/Photosspeakathousandwords

Приметы на погоду

  1. Если в этот день выпал первый снег, то настоящая зима наступит через 40 дней.
  2. Если лошадь фыркает, это предвещает тепло, а если храпит — к ухудшению погоды.
  3. Если свинья таскает солому, это говорит о приближении бури.

Именины 17 октября 2024

Именины 17 октября отмечают обладатели таких имен, как Вероника, Виринея, Владимир, Гурий, Павел, Петр, Степан, Михаил, Василий и Дмитрий.

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#церковь
Медведев озвучил сферы, где могут работать участники СВО
Медведев предложил участникам СВО заняться образованием, медициной и бизнесом
16 октября 2024, 22:42

Фото: сайт Кремля

Участникам СВО не обязательно ограничиваться только политикой, а можно рассмотреть возможности в образовании и бизнесе. Об этом сообщил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 16 октября.
Он подчеркнул, что не всем людям в политике нравится депутатская работа, и это нормально. Медведев заявил, что многие уже занимаются депутатской деятельностью, но это не единственная сфера, где можно проявить себя.
«Пусть, в том числе и участники СВО занимаются активно другими делами — образованием, медициной, бизнесом. Есть куда силы приложить. Поэтому всех в депутаты точно не надо, я так думаю», — цитирует Медведева РИА Новости.

Ранее зампред Совбеза РФ высмеял «план победы», разработанный президентом Украины Владимиром Зеленским. Медведев назвал Зеленского «больным наркоублюдком», который разработал «план победы», содержащий фактически один пункт о вступлении Украины в НАТО.

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#медведев
#рф
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Умер народный артист РСФСР Ринат Тазетдинов
Народный артист РСФСР Ринат Тазетдинов умер в возрасте 86 лет
16 октября 2024, 22:24

Фото: istockphoto/NetPix

Народный артист РСФСР, обладатель Государственной премии СССР, Ринат Тазетдинов, скончался в Казани в возрасте 86 лет. Сообщение подтвердил Татарский государственный академический театр имени Камала в своем Telegram-канале.
Сотрудники театра выразили искренние соболезнования родным и близким Тазетдинова. Прощание с артистом пройдет 18 октября в 10:00 по московскому времени в Татарском государственном академическом театре имени Г. Камала.

Тазетдинов родился в 1938 году в деревне Малая Цильна, Татарская АССР. В 1961 году он окончил Московское театральное училище имени Щепкина и сразу же присоединился к труппе театра имени Камала. В 1982 году ему присвоили звание Народный артист РСФСР, а также он стал Народным артистом Татарской АССР.

В 2016 году Тазетдинов получил премию «Золотая маска», а в 2020 году его наградили Орденом Дружбы. Кроме того, он был председателем правления Союза театральных деятелей Республики Татарстан.

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#артист
#татарстан
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В Москве построят 259 км дорог до 2027 года, сообщил Собянин
16 октября 2024, 21:39

Фото: iStock/Iryna Melnyk

Власти Москвы утвердили адресную инвестиционную программу, включающую в себя список запланированных к строительству и реконструкции объектов, которые получают финансирование из бюджета города. В ближайшие три года по этой программе будут введены в эксплуатацию 259 км дорог и 45 искусственных сооружений, написал в своём Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Отмечается, что утверждённая программа сохранила преемственность и приоритеты инвестиционной политики города, которые были определены в 2011 году.

В число подлежащих реконструкции объектов входят набережная Москвы-реки от Филевского парка до театра «Мастерская П.Н. Фоменко», Симоновская и Карамышевская набережные, искусственное сооружение в русле Москвы-реки с одновременной реконструкцией Крутицкой набережной, завершение строительства соединения южного направления МСД с автомобильной дорогой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

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Психолог Рыжов заявил об опасности современного воспитания детей
16 октября 2024, 19:47

Фото: iStock/fizkes

Доктор психологических наук, профессор Московского городского педагогического университета (МГПУ), психолог Борис Рыжов заявил, что современное воспитание, базирующееся на более мягких методах, имеет и свои минусы.
По его словам, оно может приводить к недосоциализации личности, неготовности человека к реалиям жизни.

«Когда мы полностью отказываемся от наказаний, мы рискуем создать ситуацию, где ребёнок не получает чёткого представления о границах допустимого поведения. Это может привести к тому, что процесс социализации будет неполноценным. Ребёнок может вырасти, не понимая многих социальных норм и ограничений, что затрудняет его адаптацию к взрослой жизни», – пояснил в беседе с Газета.ру специалист.

Ранее клинический психолог, КПТ-терапевт, EMDR-практик, преподаватель МГУ им. М.В. Ломоносова Ирина Крутских заявляла, что побороть осеннюю хандру могут помочь социальные взаимодействия, физические упражнения, творчество, правильное питание.

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#психолог
#ребёнок
#семья
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Игумен Силуан раскрыл значение ладаноделания
Игумен Силуан: Ладаноделание — разновидность церковного искусства
16 октября 2024, 18:37

Фото: iStock/Andrii Medvediuk

Руководитель петербургской творческой мастерской «Русский ладан», председатель издательского совета Санкт-Петербургской епархии, настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла в Шуваловском парке и Святителя Луки Крымского в Озерках, игумен Силуан издал книгу «Вдыхая богослужение» об истории, секретах производства и значении фимиама.
Он также рассказал о ладаноделании и его роли в религии и церкви.

«Мы помним высказывание священника Павла Флоренского о том, что богослужение – это синтез искусств. Ладаноделание и его использование в церкви – это разновидность церковного искусства, это то, что позволяет лучше понять происходящее в храме и прикоснуться к традициям христианского миссионерства. Ладан говорит о любви божией в этом мире, и он вписывается в общий комплекс средств, с помощью которых церковь говорит нам о боге», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» игумен Силуан.

Кроме того, он подчеркнул, что великие религии всегда использовали ароматы.

А завтра, 17 октября, верующие отметят Ерофеев день. Как пишет Общественная Служба Новостей, в этот день по традиции нельзя было приглашать в дом незнакомых людей, венчаться и играть свадьбы, чрезмерно физически трудиться, думать о плохом.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предупреждал о риске распространения неоязычества среди военных, так как «война порождает к жизни деформированные формы духовности», в связи с чем призывал войсковых священников рассказывать о православных святых, которые защищали родину.

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#церковь
#монастыри
#традиции
#храмы
#служба
#религия
#православие
#книги
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Московский зоопарк примет краснокнижного белого медведя Терпея
В Москве обеспечили лучшие в РФ условия содержания для белого медведя Терпея
16 октября 2024, 18:22

Фото: пресс-служба Росприроднадзора

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования выдала разрешение на перемещение краснокнижного животного из Казанского зооботанического сада в Московский зоопарк. Об этом сообщили пресс-службе Росприроднадзора.
Отмечается, что речь идёт о белом медведе Терпее. С соответствующим заявлением в службу обратился собственник животного – Пермский зоопарк. Пока там ведётся строительство нового вольера для медведя, его временно передали в Казань. Теперь же его доставят в Московский зоопарк.
Фото: пресс-служба Росприроднадзора

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова лично контролирует данный вопрос, начиная с момента поступления первых обращений от общественников, которые обеспокоились состоянием зверя.

«В результате совместной работы белому медведю удалось обеспечить лучшие в России условия содержания: именно в Московском зоопарке есть все необходимое для комфорта пожилого зверя. Благодарю губернатора Пермского края Дмитрия Махонина за поддержку нашей просьбы и генерального директора Московского зоопарка Светлану Акулову! Для сохранения популяции белого медведя важно позаботиться о каждой особи», – отметила Радионова.
После прибытия в столичный зоопарк медведя разместят в подготовленный для него вольер, где в круглосуточном режиме за ним будут наблюдать зоологи и ветеринары.

Фото: пресс-служба Росприроднадзора

Терпею уже больше 20 лет. В начале 2000-х его, ещё совсем маленького детёныша, спасли от гибели в Якутии. Он оказался в дикой природе совершенно один.

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#зоопарк
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#пермский край
#медведи
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#московский зоопарк
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Сироте из Павловского Посада вручили жилищный сертификат
16 октября 2024, 18:21

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Сертификат на приобретение жилья вручили жителю Павловского Посада Богдану Велиеву в рамках программы по обеспечению жильём детей-сирот, сообщает пресс-служба Павлово-Посадского городского округа.
«Богдан Велиев учится в Павлово-Посадском техникуме по специальности «Рабочий зелёного хозяйства. Замглавы Павлово-Посадского городского округа Светлана Аргунова поздравила Богдана и пожелала ему побыстрее обустроить свой новый дом», — говорится в сообщении.
Отмечается, что до конца текущего года Павлово-Посадский округ должен обеспечить жильём 26 детей-сирот.

Ранее сообщалось, что в Павловском Посаде проводят профилактическое мероприятие «Пешеход», направленное на снижение числа дорожно-транспортных происшествий.

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#павловский посад
#сироты
#дети-инвалиды
#сертификат
#жильё
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«Зелёные человечки»: Музыкант Лоза высказался о встрече с инопланетянами
Музыкант Лоза: разумный инопланетный мир, очевидно, создан
16 октября 2024, 18:04

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Британские астрономы обнаружили доказательства разумной инопланетной жизни. Странный радиосигнал впервые нашли еще в 2019 году с помощью австралийской обсерватории Паркс. Отмечается, что речь идёт о «пятичасовом всплеске радиоволн», который может свидетельствовать о существовании цивилизации. По словам ученых, доказательства жизни пришельцев будут известны менее чем через месяц.
Музыкант, певец Юрий Лоза в беседе с «Радио 1» сообщил, что в пришельцев не верит.

«То, что этот мир создан, это очевидно, так как сам он не смог бы стать настолько сложным и совершенным. Но в то, что его создали какие-то зелёные человечки, я поверить не могу», — сказал певец.

По его мнению, звездное небо, описанное в учебниках, не соответствует логике.

«Если всё куда-то летит и движется, оно не может быть таким статичным, каким мы его видим. Соответственно, и сигналы, пойманные приборами, должны трактоваться как-то иначе», — поделился Лоза.

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#учёный
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#мир
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#инопланетяне
#встреча
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Риэлтор Свиридов назвал способы сэкономить на аренде жилья
Риэлтор Свиридов рекомендовал арендовать жильё в складчину
16 октября 2024, 18:01

Фото: iStock/marchmeena29

Член Московской гильдии риелторов Максим Свиридов заявил, что сэкономить на аренде жилья можно, снимая квартиру с кем-то.
«Как только цены на аренду выросли, люди стали чаще снимать жилье в складчину. Скажем, две пары — просторную двухкомнатную квартиру. Популярность набирают сайты и группы в соцсетях, где люди ищут партнеров по аренде», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Свиридов.

Другими методами экономии на арендной квартире, в частности в Московском регионе эксперт считает брать жильё в ближнем Подмосковье с развитой транспортной инфраструктурой. Кроме этого, можно снять комнату в малолюдной коммуналке или малогабаритную студию.

А эксперт по недвижимости Никита Журавлёв прокомментировал информацию о росте спроса на складскую недвижимость в России. Он отметил, что такая ситуация наблюдается не только в Москве, но и в других крупных городах страны. В беседе с NewsInfo.Ru специалист пояснил, что цена аренды подобных площадей за год увеличилась на 20-25%, что объясняется ростом деятельности, связанной с маркетплейсами. При этом, как передаёт Pravda.Ru, данная отрасль сталкивается и с проблемами. Так, по словам эксперта, увеличение себестоимости строительства, вызванное ростом цен на материалы и услуги, усложняет процесс возведения новых объектов такого типа.

Ранее вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев заявлял, что в России будет наблюдаться ухудшение ситуации для застройщиков.

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#жильё
#недвижимость
#цена
#аренда
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