Школьные каникулы на 2024-2025 учебный год: график, дополнительные выходные

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Школьные каникулы — неотъемлемая часть образовательного процесса, которая влияет на организацию учебного времени учащихся. «Радио 1» расскажет о графике школьных каникул на 2024–2025 учебный год для разных систем обучения.
Когда первые школьные каникулы в 2024 годуПервые школьные каникулы в 2024 году — осенние.
Они начинаются 28 октября и продлятся до 4 ноября, предоставляя школьникам возможность отдохнуть и насладиться последними тёплыми днями перед наступлением холодов.
График каникул по четвертям на 2024/2025 учебный год
- Осенние каникулы — с 28 октября по 4 ноября 2024 года;
- зимние каникулы — с 30 декабря 2024 года по 12 января 2025 года;
- весенние каникулы — с 24 по 31 марта 2025 года;
- летние каникулы — с 24 мая (при шестидневной учебной неделе) или с 23 мая (при пятидневной).
График каникул по триместрам на 2024/2025 учебный годС переходом на обучение по триместрам график школьных каникул в 2024–2025 учебном году изменится по сравнению с традиционным графиком, основанным на четвертях.
Вот как будут выглядеть школьные каникулы по триместрам:
- осенние каникулы: с 5 по 13 октября 2024 года;
- зимние каникулы: с 16 по 24 ноября 2024 года;
- весенние каникулы: первая волна: с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года; вторая волна: с 15 по 24 февраля 2025 года.
- летние каникулы: с 5 по 13 апреля 2025 года.
Фото: istockphoto / Panuwat Dangsungnoen
Чем четверть отличается от триместраОсновное различие между обучением по четвертям и по триместрам заключается в количестве учебных периодов и каникул. При обучении по четвертям учебный год разделён на четыре части, а при обучении по триместрам — на три.
Это влияет на продолжительность каникул и частоту отдыха.
Как каникулы в четверти отличаются от каникул в триместреОсновное различие между четвертями и триместрами заключается в продолжительности и регулярности каникул. Каникулы в четверти длятся недолго, но проходят часто, в то время как каникулы в триместре длиннее, но проходят реже.
Это связано с тем, что при обучении по четвертям учебный год разделён на более длительные периоды.
Дополнительные каникулы и выходныеОбразовательные учреждения могут устанавливать дополнительные выходные:
- в ноябре (в честь Дня народного единства, 3 и 4 числа),
- в феврале (на День защитника Отечества, 23 февраля)
- в мае (в связи с Праздником весны и труда, с 1 по 4 мая, и Днём Победы, с 8 по 11 мая).
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