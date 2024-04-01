«Ерунда и хайп»: Картаполов – о принуждении призывников подписывать контракт с МО РФ

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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал «ерундой и хайпом» разговоры о том, что призывников якобы массово заставляют подписывать контракт с Минобороны России. Об этом сообщает RTVI.
Он подчеркнул, что зачисление на службу по контракту производится организовано, прозрачно и добровольно. Каждый прибывающий в военкомат имеет право решить, намерен ли он подписывать контракт с Минобороны или нет.
Картаполов сообщил, что призывника отправляют в воинскую часть, где он проходит подготовительных курс. После принесения присяги он вправе выбрать, оставаться ему на службе по контракту или вернуться к обычной жизни.
Политик подчеркнул, что недостоверную информацию распространяют «недрузья», которые пытаются словить хайп на этой теме.
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Картаполов сообщил, что призывника отправляют в воинскую часть, где он проходит подготовительных курс. После принесения присяги он вправе выбрать, оставаться ему на службе по контракту или вернуться к обычной жизни.
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Анастасия Чинкова