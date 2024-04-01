В России начался весенний призыв в армию

Фото: istock / scaliger
В России с 1 апреля стартует весенний призыв на военную службу, который продлится по 15 июля. Срок срочной службы, как и ранее, составит 12 месяцев. Об этом напомнили в Минобороны РФ.
Призыв в некоторых регионах Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, будет проходить с 1 ноября по 31 декабря по причине климатических особенностей.
Отмечается, что призывников будут отправлять в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей ВС и других воинских формирований на территории РФ. В новые регионы, а также в зону проведения специальной военной операции призывников направлять не будут.
Направить на срочную службу планируют 150 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.
Читайте также:
«Разделить и разрушить православную Русь»: Священники ПЦУ предстанут перед божьим судом
В понедельник в Москве ожидается потепление до +22 °С
«Овсяночки им дать?»: Симоньян высказалась об отрезанном ухе террориста из «Крокуса»
Отмечается, что призывников будут отправлять в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей ВС и других воинских формирований на территории РФ. В новые регионы, а также в зону проведения специальной военной операции призывников направлять не будут.
Читайте также:
«Разделить и разрушить православную Русь»: Священники ПЦУ предстанут перед божьим судом
В понедельник в Москве ожидается потепление до +22 °С
«Овсяночки им дать?»: Симоньян высказалась об отрезанном ухе террориста из «Крокуса»
Алина Юрчак