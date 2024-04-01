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«В принципе, могут»: военэксперт рассказал об отправке срочников к границе зоны СВО

Военэксперт Дандыкин: срочников могут направить на службу к границе зоны СВО
01 апреля 2024, 11:35
Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан РФ в армию. Призыв срочников будет осуществляться с 1 апреля по 15 июля текущего года.
Согласно изменениям, которые вступили в силу 1 января, на срочную службу будут призывать граждан в возрасте от 18 до 30 лет. Ранее принимали лишь граждан, чей возраст не превышает 27 лет, рассказал в беседе с «Радио 1» военный эксперт, ветеран боевых действий и капитан I ранга запаса Василий Дандыкин.

Граждане будут призываться на службу в войска Министерства обороны РФ и в другие силовые структуры, прежде всего, в Росгвардию.


Военэксперт, ссылаясь на сообщения российского оборонного ведомства, подчеркнул, что призывники не будут направляться на службу в зону проведения специальной военной операции. При этом, если у срочников возникнет желание, они смогут подписать контракт по ходу службы.

Срочники, как и раньше, будут проходить службу в тех регионах, откуда призываются. При этом они будут, в основном, числится в тех частях, откуда ушло на фронт большее число их старших товарищей.

В этом году ожидается, что призывать будут небольшое число граждан. Основная часть из них направится в учебные подразделения, где обучение проводится в течение четырёх месяцев. Там готовят командиров отделений, механиков-водителей, наводчиков-операторов боевых машин и иных специалистов.

За уклонение от службы и прохождения медкомиссии, помимо штрафов, полагается уголовная ответственность. Она наступает в том случае, если гражданин после предупреждения сотрудников военкомата не выполнил их требования.

«В новые регионы России (срочников – ред.) не будут отправлять – это уже заявлено. По сути дела, это зона специальной военной операции. Там находятся сейчас части Росгвардии, которые осуществляют порядок непосредственно за линией фронта. В части, которые находятся вблизи старой границы, в принципе, могут направить срочников. Были случаи, когда в Белгородской области в прошлом году подразделения срочной службы вступали в бой, но это в пределах старой границы», – заключил Дандыкин.
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Выплаты на школьную форму получат около 100 тысяч многодетных семей Подмосковья
01 апреля 2024, 11:36

Фото: iStock/Kurgu128

В Московской области выплаты на школьную форму для многодетных семей в этом году получат около ста тысяч человек, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
«Для будущих школьников в Подмосковье будут предусмотрены меры поддержки, которые предоставляются к началу учебного года. В их числе выплаты на школьную форму, их получат около 100 тысяч многодетных семей», — цитируются в сообщении слова председателя регионального парламента Игоря Брынцалова.
Спикер Мособлдумы также добавил, что в Подмосковье дарит ребятам наборы для первоклассников.

«В этом году такие наборы получат около четырёх тысяч будущих школьников», — отметил Брынцалов.
В подарочный набор для первоклассника всходит рюкзак со всеми необходимыми школьными принадлежностями. Такие рюкзаки положены детям из семей с низкими доходами. Если семья признана малоимущей и получает соответствующую поддержку, право на подарочный набор для первоклассника она получает автоматически. Если семья не признана малоимущей, заявление на подарок надо подать через региональный сайт госуслуг.

Выплата на школьную форму предоставляются в проактивном режиме. Заявление требуется только в том случае, если семья недавно переехала в Подмосковье или ребёнок перевёлся в другую школу.

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#игорь брынцалов
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Росгвардейцы Подмосковья сдали более 10 литров донорской крови
01 апреля 2024, 10:44

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

Подмосковные сотрудники вневедомственной охраны приняли участие в донорской акции «От сердца к сердцу», сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«Сотрудники Росгвардии сдали в рамках донорской акции свыше десяти литров крови. Работники станции переливания крови поблагодарили росгвардейцев за взаимодействие», — говорится в сообщении.
Донорская акция «От сердца к сердцу» проводится регулярно, её задача — пополнить запасы крови в медицинских учреждениях Московской области, а также привлечь внимание общественности к важности донорства.

Отмечается, что сотрудники Росгварди Московской области участвуют в этой акции не первый раз, желающих сдать кровь становится всё больше.

Московский областной центр крови принимает доноров ежедневно с 8 утра до 14:00 по адресу: Москва, улица Металлургов, дом №37А. Кроме того, донорскую кровь принимают в нескольких окружных медучреждениях. Уточнить информацию можно по телефону координационного центра донорства крови: 7 (495) 305-77-00.

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#московская область
#подмосковье
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Порнозвезда раскрыла отношение мужа к ее работе
01 апреля 2024, 10:43

Фото: iStock/kicsiicsi

Американская порноактриса Рейган Фокс (настоящее имя — Кэри Кэррингтон) рассказала, как съемки в видео для взрослых влияют на ее брак. Об этом Фокс сообщила в подкасте Sexy Funny Raw, который доступен на YouTube.
По словам Фокс, в ее браке преобладает взаимопонимание и отсутствует ревность. Она рассказала, что они с мужем очень давно вместе и ее карьера не мешает браку. Актриса отметила, что необходимо разделять брак и работу.

Говоря об отношениях с родителями, Фокс поделилась, что ее семья сначала резко негативно отнеслась к ее деятельности, в результате чего общение прекратилось. Но вскоре общение с близкими наладилось и они стали часто видеться. Фокс подчеркнула, что работу они не обсуждают.

Ранее сын покойного сенатора из Совета Федерации Владислав Тюльпанов признался, что живет с одной из главных порнозвезд России Катей Самбукой. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#работа
#любовь
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Подмосковные молодые семьи теперь могут вступить в программу обеспечения жильём онлайн
01 апреля 2024, 10:18

Фото: пресс-служба Минжиополитики МО

Стать участником программы «Обеспечение жильем молодых семей» Подмосковье теперь можно онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе Минжиополитики Московской области. На портале государственных и муниципальных услуг региона запущена комплексная услуга «Молодая семья».
Молодые семьи смогут подать заявление на участие в программе без посещения МФЦ и администрации в любое удобное время круглосуточно.

Для этого надо зайти на региональный портал, авторизироваться в системе и выбрать услугу «Обеспечение жильем молодых семей». Далее следует выбрать городской округ, в который будет подано заявление.

Перед подачей заявления необходимо ознакомится с требованиями к семьям, перечнем обязательных документов, причинами отказа в приёме заявления.
Потом нужно выбрать цель обращения – обеспечение жильём молодых семей, дать согласие на обработку персональных данных и заполнить заявление.
«Скачиваете заявление, подписываете, сканируете и добавляете файл в раздел «Запрос». Перед отправкой заявления проверяете на вкладке – предпросмотр. Отправляете. Информация о статусе рассмотрения заявления отображается в личном кабинете», – уточнили в пресс-службе.
Там уточнили, что услуга предоставляется бесплатно.

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Болгария начинает выдавать шенгенские визы гражданам России
01 апреля 2024, 10:08

Фото: iStock/Ojimorena

Болгария будет принимать заявления у граждан РФ на оформление шенгенской визы. Документы будут обрабатываться в консульской службе посольства страны в Москве и генконсульстве в Санкт-Петербурге. Пишет ТАСС.
Напомним, в конце прошлого года Совет ЕС решил частично расширить Шенгенскую зону для Болгарии и Румынии. Теперь продолжительность ожидания на подачу документов станет, как и у других стран Шенгенского пространства.

«Туристы смогут пользоваться выданными до 31 марта 2024 года краткосрочными национальными визами типа C — со сроком пребывания в стране до 90 дней — только на въезд в Болгарию и на поездки до Румынии и Кипра», — пояснили в диппредставительстве.

При этом по визам, действующим более 90 дней, можно будет совершать кратковременные поездки и в другие страны.

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В апреле для школьников пройдет «Урок цифры» по квантовой тематике
01 апреля 2024, 09:52

Фото: iStock/sakkmesterke

В этом году с 8 по 30 апреля для школьников пройдет урок по теме «Путешествие в микровселенную: квантовые вычисления и медицина будущего» в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». Об этом сообщают организаторы проекта.
Отмечается, что учащимся 1-11 классов расскажут о применении квантовых технологий в медицине, а также профессиях будущего на стыке физики, биологии и химии. Данный урок направлен на развитие основных компетенций цифровой экономики у школьников.

Урок пройдет в очном и онлайн форматах. Примечательно, что образовательный проект состоит из двух частей: учебного фильма и тренажеров для учащихся младших, средних и старших классов.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте проекта.

Ранее заместитель директора направления кадров для цифровой экономики, руководитель проекта «Урок цифры» АНО Цифровая экономика, Ольга Франчук в эфире «Радио 1» рассказала, как устроен урок и в чём его цель. Подробнее читайте в нашем материале.

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#школьники
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В люберецком ЖК «Легенда Коренево» построят пять многоквартирных домов
01 апреля 2024, 09:39

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Пять восьмиэтажных домов построят в жилом комплексе «Легенда Коренево» на территории посёлка Красково в городском округе Люберцы, разрешение на строительство выдало Минжилполитики Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Планируется возвести монолитно-кирпичные корпуса общей площадью свыше 34 тысяч квадратных метров. Там будет расположено 935 квартир свободной планировки. В домах предусмотрены также помещения для консьержей, а также зоны для хранения велосипедов и колясок», — отмечается в сообщении.
Реализация проекта запланирована на 2026 год.

В жилом комплексе, помимо домов, будут построены объекты социальной инфраструктуры — детский сад на 120 мест и школа, рассчитанная на 500 учеников. Запанирован также торгово-развлекательный центр. Кроме того, на первых этажах жилых домов будут коммерческие помещения, там откроют магазины, аптеки, кафе и бытовые сервисы.

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В Подмосковье стартовала экоакция «Сдай старые шины на Мегабак»
01 апреля 2024, 09:32

Фото: istockphoto / zozzzzo

1 апреля в Подмосковье стартовала экологическая акция «Сдай старые шины на Мегабак». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В рамках акции автовладельцы смогут бесплатно привезти ненужные покрышки для вторичной переработки в пункты приема крупногабаритных отходов.

«Мы проводим эко-акцию уже четвертый год подряд, она пользуется большой популярностью у жителей, так как решает два основных вопроса. Во-первых, способствует грамотной утилизации покрышек. Во-вторых, у всех участников акции есть реальная возможность внести свой вклад в экологию Подмосковья, минимизировать захоронение отходов в землю и плюсом выиграть ценные призы. За время проведения акции автомобилисты сдали более 2 тыс тонн старых автопокрышек», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Кроме этого, расположение площадок «Мегабак» можно найти на официальном сайтах министерства ЖКХ Московской области и конкурса.

Акция продлится до 15 мая 2024 года.

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Эротическая лактация: почему кормить грудью партнёра — это нормально
Причины появления сексуального фетиша на кормление грудью объяснили
01 апреля 2024, 08:32

Фото: iStock/Prostock-Studio

Секс-коуч Аннабель Найт заявила, что кормление грудью является достаточно распространенным фетишем, который объясняется несколькими психологическими факторами. О причинах появления у мужчин возбуждения от имитации лактации эксперт рассказала Metro.
Найт отметила, что люди с таким сексуальным фетишем зачастую разыгрывают сценки кормления грудным молоком со своей партнершей. По словам секс-коуча, есть теории, согласно которым материнский аспект во время кормления грудью может вызывать ощущение доверия и сближения, что может усилить сексуальную привлекательность партнерши.

Эксперт также объяснила данный фетиш имеющимся табу в обществе. Найт подчеркнула, что такое сексуальное увлечение редко подвергается исследованиям, но в 2005 году издание Sunday Times опубликовало данные опроса, по которым от 25 до 33% мужчин сосали грудь своих женщин, имитируя процесс кормления. Специалист заключила, что те мужчины, которые восхищаются материнскими качествами женщин, могут быть более склонны к этому фетишу.

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