«В принципе, могут»: военэксперт рассказал об отправке срочников к границе зоны СВО

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Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан РФ в армию. Призыв срочников будет осуществляться с 1 апреля по 15 июля текущего года.
Согласно изменениям, которые вступили в силу 1 января, на срочную службу будут призывать граждан в возрасте от 18 до 30 лет. Ранее принимали лишь граждан, чей возраст не превышает 27 лет, рассказал в беседе с «Радио 1» военный эксперт, ветеран боевых действий и капитан I ранга запаса Василий Дандыкин.
Граждане будут призываться на службу в войска Министерства обороны РФ и в другие силовые структуры, прежде всего, в Росгвардию.
Военэксперт, ссылаясь на сообщения российского оборонного ведомства, подчеркнул, что призывники не будут направляться на службу в зону проведения специальной военной операции. При этом, если у срочников возникнет желание, они смогут подписать контракт по ходу службы.
Срочники, как и раньше, будут проходить службу в тех регионах, откуда призываются. При этом они будут, в основном, числится в тех частях, откуда ушло на фронт большее число их старших товарищей.
В этом году ожидается, что призывать будут небольшое число граждан. Основная часть из них направится в учебные подразделения, где обучение проводится в течение четырёх месяцев. Там готовят командиров отделений, механиков-водителей, наводчиков-операторов боевых машин и иных специалистов.
За уклонение от службы и прохождения медкомиссии, помимо штрафов, полагается уголовная ответственность. Она наступает в том случае, если гражданин после предупреждения сотрудников военкомата не выполнил их требования.
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Граждане будут призываться на службу в войска Министерства обороны РФ и в другие силовые структуры, прежде всего, в Росгвардию.
Срочники, как и раньше, будут проходить службу в тех регионах, откуда призываются. При этом они будут, в основном, числится в тех частях, откуда ушло на фронт большее число их старших товарищей.
В этом году ожидается, что призывать будут небольшое число граждан. Основная часть из них направится в учебные подразделения, где обучение проводится в течение четырёх месяцев. Там готовят командиров отделений, механиков-водителей, наводчиков-операторов боевых машин и иных специалистов.
За уклонение от службы и прохождения медкомиссии, помимо штрафов, полагается уголовная ответственность. Она наступает в том случае, если гражданин после предупреждения сотрудников военкомата не выполнил их требования.
«В новые регионы России (срочников – ред.) не будут отправлять – это уже заявлено. По сути дела, это зона специальной военной операции. Там находятся сейчас части Росгвардии, которые осуществляют порядок непосредственно за линией фронта. В части, которые находятся вблизи старой границы, в принципе, могут направить срочников. Были случаи, когда в Белгородской области в прошлом году подразделения срочной службы вступали в бой, но это в пределах старой границы», – заключил Дандыкин.Читайте также:
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Анастасия Чинкова