ES: бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова сняли с рейса из-за спора с бортпроводником

Хабиб Нурмагомедов (Фото: kremlin.ru)
Экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова сняли с рейса в Соединённых Штатах Америки после спора с бортпроводником, сообщила медиа-организация Essentially Sports.
Источник передал, что Нурмагомедов направлялся в Лос-Анджелес — там 19 января пройдет турнир UFC 311. Перед отправлением воздушного судна к спортсмену, который сидел у аварийного выхода, подошел бортпроводник. Он хотел узнать о готовности россиянина помогать экипажу при возникновении внештатной ситуации.
Ответ Хабиба не понравился бортпроводнику, он попросил мужчину сменить место в самолете. Нурмагомедов отказался и сразу после этого спортсмена сняли с рейса. Еще за ним последовали его спутники.
Хабиб Нурмагомедов — экс-чемпион UFC в легком весе. Россиянин одержал 29 побед в 29 поединках по правилам смешанных единоборств. Спортсмен завершил карьеру в 2020 году.
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Ответ Хабиба не понравился бортпроводнику, он попросил мужчину сменить место в самолете. Нурмагомедов отказался и сразу после этого спортсмена сняли с рейса. Еще за ним последовали его спутники.
Хабиб Нурмагомедов — экс-чемпион UFC в легком весе. Россиянин одержал 29 побед в 29 поединках по правилам смешанных единоборств. Спортсмен завершил карьеру в 2020 году.
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Ольга Енгалычева