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Стал известен фаворит в бое Двалишвили и Нурмагомедова

Борисов: у Двалишвили больше шансов в бою с Нурмагомедовым
Фото: iStock/maria zheleznova

Фото: iStock/maria zheleznova

Бывший чемпион АСА в легчайшем весе Олег Борисов заявил, что в бою Умара Нурмагомедова и Мераба Двалишвили у последнего больше шансов на победу. По его словам, грузинский боец более вынослив, настойчив и обладает хорошим «прессингом».
«В бою Двалишвили – Нурмагомедов я бы не назвал однозначного фаворита, там, скорее всего, 50 на 50, и даже чуть в сторону Мераба. Двалишвили достаточно выносливый, всегда идет до конца, идет вперед, у него хороший прессинг. Борьба у него тоже на уровне. Он победил Сехудо, олимпийского чемпиона, а это достаточно для того, чтобы сказать, что у него есть борьба. <…> Умар тоже хорошо борется, но я бы отдал предпочтение Двалишвили», — поделился он в беседе с MMA.Metaratings.ru.
Борисов отметил, что и Мураб является сильным бойцом, который прошел уже 18 боев и все без поражений, со школой имени Абдулманапа Нурмагомедова.



Тем временем российский боксер Никита Зонь в интервью RT высказался о другом ожидаемом поединке — его и олимпийского чемпиона Арлена Лопеса. По словам бойца, на кубинца давит то, что против него выйдет лишь призер первенства России.
«Слушайте, понятно, что Лопес силен в любителях, но мы же не три раунда будем драться. Профессиональный бокс — совершенно другая история. Более того, думаю, это на него скорее влияет, что против олимпийского чемпиона выйдет всего лишь призер первенства России. Понимаете, да?» — поделился Зонь.
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#турнир
#бокс
#борьба
#интервью
Тактаров дал прогноз на бой Махачева и Царукяна
Тактаров: Царукян может превзойти Махачева только в активности
05 декабря 2024, 13:13

Фото: iStock/Artur Didyk

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров поделился своим прогнозом на предстоящий бой Ислама Махачева и Армана Царукяна. По его словам, армянский боец может превзойти оппонента только за счет активности.
«Царукяну надо теперь доказать, что он может что-то сделать, кроме как работать языком. Явно он будет активнее, потому что у него ничего больше нет, кроме активности. Превзойти Махачева он может только в активности: нагнетать и нагнетать так, чтобы по нему не попали случайным образом, а потом не задушили», — отметил он в интервью MMA.Metaratings.ru.
Тактаров подчеркнул, что бой наверняка продлится всю дистанцию, а ее показателем станет первый раунд. По его мнению, Царукян будет активно работать в стойке, стараясь избегать борьбы, в которой он не силен.

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#интервью
#бокс
#борьба
#спорт
#турнир
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В Серебряных Прудах состоится спортивный турнир сотрудников силовых структур
05 декабря 2024, 13:09

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды

Традиционный турнир-многоборье среди сотрудников силовых структур памяти благоверного князя Александра Невского состоится в Серебряных Прудах на базе физкультурно-оздоровительного комплекса имени Героя России С.А. Фирсова в пятницу, 6 декабря, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В программу турнира входят четыре вида состязаний: плавание, перетягивание каната, комбинированная эстафета и четырёхборье в рамках выполнения нормативов ГТО», — говорится в сообщении.
Участниками турнира станут команды Росгвардии, Мособлпожспаса, и отделения МВД по округу Серебряные Пруды.

Ранее сообщалось, что чемпион мира и Европы по боксу, победитель Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Александр Поветкин посетит турнир, посвященный 15-летию Федерации бокса и кикбоксинга Каширы.

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#спасатели
#мособлпожспас
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Олимпийская чемпионка Мельникова призналась, что вдохновлялась трагичной историей гимнастки Мухиной
Олимпийская чемпионка Мельникова: меня вдохновляла история гимнастки Мухиной
05 декабря 2024, 13:02

Фото: iStock/SeventyFour

Олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике и абсолютная чемпионка мира в личном многоборье Ангелина Мельникова призналась, что при подготовке к съемкам сериала о летних ОИ-1980 вдохновлялась трагичной историей советской гимнастки Елены Мухиной.
«У Лены Мухиной довольно трагичная история. Когда я искала в интернете материалы про советскую гимнастику, чаще всего натыкалась на нее. Мне кажется, она внесла очень большой вклад в гимнастику. Вспомнить хотя бы ее элемент «Петля Мухиной». Да и она такая утонченная, она мне просто импонировала», — поделилась спортсменка в интервью «Газете.Ru».
Девушка играет в сериале роль советской гимнастки Елены Травниной, история которой частично похожа на случившееся с Еленой Мухиной, которая незадолго до Олимпиады-1980 получила травму позвоночника, после чего ей пришлось завершить карьеру в спорте. Спортсменка до конца своих дней оказалась прикована к инвалидному креслу.

Тем временем другая олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина в беседе с Metaratings.ru поделилась с российскими спортсменами советом в преддверии возможного возвращения на международные соревнования. Она призвала их быть вдвойне ответственными и даже не думать нарушать правила.
«Возвращение должно быть ярким, убедительным и без ошибок. <…> Имею в виду допинговые проблемы, которые особенно коснулись нашего выступления на Олимпиаде 2016 года, например. Допинг – это большая проблема, которую надо искоренить», — подчеркнула парламентарий.
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Названы условия для победы Царукяна над Махачевым
Вартанян: Царукяну для победы над Махачевым нужна скорость, тайминг и план боя
05 декабря 2024, 12:31

Фото: iStock/Nastco

Победитель Гран-при АСА в легком весе Эдуард Вартанян раскрыл, что нужно Арману Царукяну для победы в реванше над Исламом Махачевым, который пройдет в январе 2025 года. По его словам, бойцу нужна скорость, выверенный тайминг и план боя.
«Давно было известно о том, что Арман и Ислам подерутся 19 января за пояс, просто контракты не были подписаны. У Царукяна есть все шансы стать чемпионом. Скорость, четкий тайминг и план на бой – вот такие ключи у Армана, чтобы победить Ислама на UFC 311», — отметил Вартанян в беседе с MMA.Metaratings.ru.
Напомним, бой Махачева и Царукяна возглавит турнир UFC 311 ночью 19 января 2025 года. Бойцы сразятся за чемпионский пояс в легком весе. Они уже сходились в бою на питерском турнире в 2019 году, где Царукян проиграл по решению судейства.

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#борьба
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«Сочи» планирует выкупить у «Спартака» футболиста Мелешина за 20 млн
04 декабря 2024, 21:42

Фото: iStock/FotografieLink

ФК «Сочи» планирует выкупить у московского «Спартака» нападающего Павла Мелешина. Сумма компенсации превышает 20 миллионов рублей.
Как сообщает Metaratings.ru, сочинский клуб рассчитывает воспользоваться опцией о выкупе, которая была прописана в арендном соглашении. «Спартак», в свою очередь, сохранит за собой право на обратный выкуп, правда за заметно большую сумму.

Ранее сообщалось, что хоккейный клуб «Спартак» при обмене нападающего Шэйна Принса в «Адмирал» заработал 5 миллионов рублей. . Как сообщает Metaratings.ru, клуб получил 5 миллионов рублей за переход американского и белорусского нападающего

Незадолго до этого стало известно, что хоккейный клуб «Сибирь» заработал 15 миллионов рублей на продаже прав на 25-летнего нападающего Никиту Шашкова в ХК «Автомобилист».

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В России оценили перспективы допуска к Олимпийским играм 2026 года
Васильев: Россия может остаться без Олимпийских игр 2026 года
04 декабря 2024, 21:32

Фото: iStock/AiMuse

Если Международный олимпийский комитет (МОК) не вернет допуск российским спортсменам по зимним видам спорта, то страна может остаться без Олимпийских игр 2026 года. Об этом заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. По его мнению, не стоит верить существующий состав МОК хочет сделать что-то положительное для России, так как он вошел в историю, как «шайка, которая разрушила международное олимпийское движение».
«Если МОК действительно хочет сделать что-то позитивное, нужно вернуть сейчас российских спортсменов по зимним видам. До зимней Олимпиады 2026 года осталось совсем немного, нашим спортсменам нужно зарабатывать олимпийские лицензии, начинаются отборочные турниры. Но этого не происходит, МОК не совершает никаких реальных поступков. Так Россия может остаться и без Олимпийских игр 2026 года», — поделился он в беседе с Metaratings.ru.
В то же время олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова, рассказывая «Газете.Ru» о съемках сериала о летних ОИ-1980, признала, что раньше спортсменки исполняли «сумасшедшие» приемы на бревне в сравнении с современной гимнастикой.
«Сейчас мы делаем упор на акробатику, а они акцентировали внимание на опасных элементах. Не представляю, как их учили!» — восхитилась чемпионка.
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#россия
#лицензии
#мок
#олимпиада
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Олимпийская чемпионка Мельникова раскрыла, почему отказалась завершать карьеру
Гимнастка Мельникова заявила, что фанаты помогают ей продолжать карьеру в спорте
04 декабря 2024, 21:14

Фото: iStock/sportpoint

Олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике и абсолютная чемпионка мира в личном многоборье Ангелина Мельникова раскрыла, почему отказалась завершать свою карьеру. По словам спортсменки, ее дисциплина приносит ей удовольствие, а фанаты оказывают поддержку.
Мельникова также поделилась, как изменилось ее отношение к гимнастике после победы на ОИ-2020. Девушка отметила, что смогла расслабиться и не думать о достижениях и золотой медали, ​когда раньше все ее ​мысли были лишь об этом.
«После Токио я стала больше наслаждаться гимнастикой, отвязалась от самой себя, стала свободнее относиться к неудачам и к каким-то не очень приятным моментам в спорте», — рассказала она в интервью для «Газеты.Ru».
В то же время появилась информация, что российские спортсмены смогут вернуться на международные соревнования. Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в беседе с Metaratings.ru, комментируя новость о возможном допуске российских тяжеловесов, заявила, что это можно считать новогодними подарками.
«Шаги этих федераций в сторону России обнадеживают. <…> Думаю, все потихоньку идет к тому, что и в зимних видах допустят нас, в том числе и на Олимпийские игры 2026 года. <…> Без наших атлетов не хватает конкуренции в мире, поэтому падают телевизионные рейтинги соревнований, у рекламодателей снижается интерес», — предположила парламентарий.
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Шлеменко оценил бой боксера Тайсона и блогера Пола
Шлеменко: Тайсон не был готов к бою с Полом
04 декабря 2024, 21:01

Фото: iStock/Stanislav Chegleev

Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко, оценивая бой легендарного боксера Майка Тайсона и блогера Джейка Пола, заявил, что первый не был готов к поединку. По его словам, Тайсон не рассчитывал, что ему придется в 58 лет бегать по рингу за молодым парнем.
«Честно, меня разочаровал Пол. Я ждал от него большего. С самого первого раунда Пол полностью пытался избегать Тайсона и бегал от одного каната к другому, чтобы Майк устал. И Тайсон действительно устал, ну, а что мы могли от него ждать? <…> В любом случае, Майком Тайсоном я не был разочарован, я был его поклонником в детстве и сейчас им остаюсь, если мы говорим о его спортивных достижениях», — пояснил Шлеменко в беседе с MMA.Metaratings.ru.
В то же время боец тяжелого дивизиона ACA Адам Богатырев в разговоре с RT поделился своими ожиданиями от грядущего реванша Александра Волкова с Сирилом Ганом, который запланирован на 7 декабря. По его мнению, россиянин во время его первого боя с Ганом не был самим собой, а сейчас имеет все шансы, ведь каждый поединок делал его сильнее и собраннее.
«Это тот парень, который прекрасно делает работу над ошибками и всегда обучается. Однозначно буду поддерживать Волкова. Считаю, если он будет действовать верно, то разберёт Гана, у него всё для этого есть», — подчеркнул Богатырев.
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#турнир
#бокс
#борьба
#спорт
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Хизриев рассказал о советах Хабиба Нурмагомедова на спаррингах
Боец ММА Хизриев: Хабиб разрешал спарринговать только в боксерских перчатках
04 декабря 2024, 18:53

Фото: iStock/FOTOKITA

Боец ММА Тимур Хизриев рассказал о советах Хабиба Нурмагомедова, которые тот давал ему для спаррингов. К примеру, по его словам, российский чемпион не разрешал ему драться в перчатках для ММА, давая только боксерские.
«Когда я был на сборе в Дубае, Хабиб не пускал на спарринги в маленьких перчатках. Говорил, что нужно работать и бороться в боксерских, чтобы было тяжелее. Он говорил, что, когда перейду на ММАшные, будет легче», — поделился он в беседе с «РБ Спорт».
Хизриев отметил, что пытался уговорить Нурмагомедова разрешить ему драться в кентусах, но тот был непреклонен. Два спарринга против него выходили бойцы в боксерских перчатках, а на третий, для большей сложности, выходил боец в перчатках для ММА.
«Когда прилетел домой на заключительные спарринги и делал их в перчатках ММА, было намного легче. Хабиб сказал: «Я же говорил». Он видит тонкие моменты и дает сильные подсказки, когда секундирует», — рассказал боец.
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