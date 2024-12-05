Стал известен фаворит в бое Двалишвили и Нурмагомедова

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Бывший чемпион АСА в легчайшем весе Олег Борисов заявил, что в бою Умара Нурмагомедова и Мераба Двалишвили у последнего больше шансов на победу. По его словам, грузинский боец более вынослив, настойчив и обладает хорошим «прессингом».
«В бою Двалишвили – Нурмагомедов я бы не назвал однозначного фаворита, там, скорее всего, 50 на 50, и даже чуть в сторону Мераба. Двалишвили достаточно выносливый, всегда идет до конца, идет вперед, у него хороший прессинг. Борьба у него тоже на уровне. Он победил Сехудо, олимпийского чемпиона, а это достаточно для того, чтобы сказать, что у него есть борьба. <…> Умар тоже хорошо борется, но я бы отдал предпочтение Двалишвили», — поделился он в беседе с MMA.Metaratings.ru.Борисов отметил, что и Мураб является сильным бойцом, который прошел уже 18 боев и все без поражений, со школой имени Абдулманапа Нурмагомедова.
Тем временем российский боксер Никита Зонь в интервью RT высказался о другом ожидаемом поединке — его и олимпийского чемпиона Арлена Лопеса. По словам бойца, на кубинца давит то, что против него выйдет лишь призер первенства России.
«Слушайте, понятно, что Лопес силен в любителях, но мы же не три раунда будем драться. Профессиональный бокс — совершенно другая история. Более того, думаю, это на него скорее влияет, что против олимпийского чемпиона выйдет всего лишь призер первенства России. Понимаете, да?» — поделился Зонь.Читайте также:
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