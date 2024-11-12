ФНС заблокировала банковские счета двух компаний Хабиба Нурмагомедова

Хабиб Нурмагомедов (Фото: riamediabank.ru/Антон Денисов)
Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ заблокировала счета двух компаний, принадлежащих бывшему чемпиону UFC в лёгком весе, не потерпевшему ни одного поражения в октагоне, Хабибу Нурмагомедову.
По данным телеграм-канала Mash, речь идёт о «Музее футбольного мяча» и «Фонда развития образования, спорта и социальных инициатив». Источник сообщает, что блокировка счетов произошла из-за ошибок в данных официальной отчётности, неуплаты налогов и сокрытии информации об учредителях в 2021 году.
Ранее из-за различных нарушений налоговая уже закрыла несколько компаний, принадлежавших спортсмену. В частности, фирму Eagle FC, благотворительный фонд имени Нурмагомедова и туристическое ООО «Хикмет тревел». Сам Нурмагомедов в августе этого года закрыл свои личные долги перед ФНС, выплатив 320 миллионов рублей.
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Александр Бойцов