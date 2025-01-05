«Бездельники»: Макгрегор оскорбил Нурмагомедова и других дагестанских бойцов

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Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор оскорбил Хабиба Нурмагомедова и других дагестанских бойцов. Соответствующий пост Макгрегор опубликовал в своих соцсетях, но после удалил публикацию.
Он написал, что дагестанские бойцы не заслуживают ничего, поскольку они являются бездельниками и предателями, без артистичности, креативности и арсенала. В заключение боец подчеркнул, что ему стыдно за них.
При этом напомним, что ранее Нурмагомедов заявлял, что в Ирландии, на родине Макгрегора, сейчас практически не осталось бойцов высокого уровня. После он пригласил иностранного бойца в Дагестан, чтобы увидеть настоящие бои и «все поймете».
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Анастасия Чинкова