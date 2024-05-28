ЕС столкнулся с дефицитом трески из-за Украины

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Рынок Евросоюза столкнулся с нехваткой атлантической трески на фоне уменьшения мировых уловов и антироссийских санкций, введенных после начала спецоперации на территории Украины. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на отчет ФАО о тенденциях мирового рыбного рынка в 2024 году.
В документе говорится, что европейские переработчики не получают достаточного количества сырья. Таким образом на ЕС отражаются введенные против России ограничения.
Напомним, что до спецоперации на территории Украины и антироссийского курса Запада Россия являлась одним из ведущих добытчиков трески, а также основным поставщиком этой рыбы в страны Евросоюза. Лидерство в мировой добыче этого вида рыбы также имеет Норвегия, однако данные об уловах страны за 2023-й год не опубликованы.
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Анастасия Хохлова