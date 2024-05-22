Евросоюз предупредили о последствиях махинаций с российскими активами

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Европейский союз рано или поздно должен будет вернуть украденные российские активы. Об этом заявили в постоянном представительстве России при Евросоюзе, передает РИА Новости.
Как считают дипломаты, Евросоюз столкнется с непредсказуемыми последствиями из-за махинаций с доходами от замороженных активов России. В первую очередь это может повлиять на экономики государств-членов блока, отметили они.
Ранее глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что Великобритания не исключает возможности принятия дополнительных мер в отношении замороженных российских активов после использования доходов с них для поддержки Украины. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«Предсказуемо только одно: рано или поздно ЕСовцы будут вынуждены вернуть нашей стране украденное», — заявили в постпредстве.
Ранее глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что Великобритания не исключает возможности принятия дополнительных мер в отношении замороженных российских активов после использования доходов с них для поддержки Украины. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак