ЕС включил в список санкций генсека Белорусского Красного Креста

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Европейский Союз ввел санкции против генерального секретаря Белорусского Красного Креста Дмитрия Шевцова. На это указывает официальный журнал союза.
Также ЕС включил в санкционный список председателя исполнительного комитета города Новополоцка Витебской области (Беларусь) Дмитрия Демидова, руководителя белорусской общественной организации «Дельфины» Ольгу Волкову и саму организацию, основателя белорусского благотворительного Фонда Алексея Талая и основанную им структуру.
Предполагается, что эти люди играли роль в похищении украинских детей.
Ранее стало известно, что «Совкомфлот» и 14 российских нефтяных танкеров попали под санкции США. Информация об этом была опубликована на сайте Минфина США.
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Александр Климов