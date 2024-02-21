ЕС ввел новые антироссийские санкции против почти 200 компаний и физлиц

Фото: iStock/sinonimas
Евросоюз утвердил 13-й пакет антироссийских санкций, передает Reuters. Согласно данным агентства, в этот список включены около 200 компаний и физических лиц, хотя новых отраслевых ограничений не было предложено.
Ожидается, что новый пакет санкций будет включать около 200 компаний и физических лиц, но не будет вводить новых отраслевых мер.
Тем временем, Евросоюз начал дискуссию о 14-м пакете санкций в отношении России. По данным интернет-портала EUObserver, в этот список войдут три китайские компании: Guangzhou Ausay Technology, Shenzhen Biguang Trading и Yilufa Electronics.
Предполагается, что новые ограничения также затронут министра обороны КНДР и российские компании, которые, по мнению Брюсселя, участвуют в поставках боеприпасов из Северной Кореи.
Читайте также:
Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций в отношении России
Крупнейший нефтяник ограничит инвестиции в Евросоюз
Евросоюз продлил санкции против России
Тем временем, Евросоюз начал дискуссию о 14-м пакете санкций в отношении России. По данным интернет-портала EUObserver, в этот список войдут три китайские компании: Guangzhou Ausay Technology, Shenzhen Biguang Trading и Yilufa Electronics.
Читайте также:
Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций в отношении России
Крупнейший нефтяник ограничит инвестиции в Евросоюз
Евросоюз продлил санкции против России
Артем Кузьмин