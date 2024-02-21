Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций в отношении России

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21 февраля Европейский Союз утвердил 13-й пакет санкционных мер против Российской Федерации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейские источники.
«Сегодня послы ЕС достигли принципиального соглашения о 13-м пакете санкций в рамках продолжающейся агрессии России против Украины», — заявил представитель Бельгии в Евросоюзе, назвав его «одним из самых масштабных пакетов, одобренных ЕС».Новый пакет санкций предусматривает включение в черный список около 200 физических и юридических лиц, но не включает в себя новых отраслевых мер. Европейские чиновники планируют окончательно принять пакет к 24 февраля, годовщине начала российской специальной военной операции в Украине.
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