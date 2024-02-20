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Евросоюз принял решение о продлении антироссийских санкций, которые ввели в связи с событиями на Украине, до 24 февраля 2025 года.
Санкции принимают в ответ на якобы «незаконное признание, оккупацию или аннексию Россией некоторых неподконтрольных правительству территорий Украины», сообщает РИА Новости.
Решение о продлении санкций призвано поддержать территориальную целостность Украины и является ответом на события, которые произошли в Крыму в 2014 году. Несмотря на проведенный референдум, многие страны по-прежнему не признают присоединение Крыма к России, считая его временно оккупированной территорией Украины.
Руководство России утверждает, что воссоединение Крыма с Россией произошло по демократическим и международным процедурам. Однако, решение Евросоюза о продлении санкций свидетельствует о сохранении напряженности в отношениях между Россией и Западом. Это решение, принятое на фоне саммита G20 в Нью-Дели, вызвало реакцию как в политических, так и в экономических кругах. Премьер-министр Великобритании, министр финансов США и другие высокопоставленные представители выразили поддержку продлению санкций, подчеркивая необходимость соблюдения международного права и укрепления мира и стабильности в регионе.
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Решение о продлении санкций призвано поддержать территориальную целостность Украины и является ответом на события, которые произошли в Крыму в 2014 году. Несмотря на проведенный референдум, многие страны по-прежнему не признают присоединение Крыма к России, считая его временно оккупированной территорией Украины.
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Маруняк Сергей Дмитриевич