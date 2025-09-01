Еще один крупный медицинский картель выявили в стране

01 сентября 2025, 17:29

ФАС нашла в РФ медицинский картель на сумму в 949,2 млн руб

Фото: istockphoto/megaflopp

ФАС зафиксировала ещё один крупный картель в медицинской сфере — по предварительной оценке, на сумму около 949,2 млн рублей. Признаки незаконного соглашения обнаружили в ряде регионов: Москве, Северной Осетии, Ростовской и Свердловской областях, а также в Ханты‑Мансийском автономном округе.