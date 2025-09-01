Еще один крупный медицинский картель выявили в стране
ФАС зафиксировала ещё один крупный картель в медицинской сфере — по предварительной оценке, на сумму около 949,2 млн рублей. Признаки незаконного соглашения обнаружили в ряде регионов: Москве, Северной Осетии, Ростовской и Свердловской областях, а также в Ханты‑Мансийском автономном округе.
Дело возбуждено в отношении компаний «МегаМед Корпорэйшн», «РУС» и одного индивидуального предпринимателя. Их подозревают в сговоре при поставках аппаратов искусственной вентиляции лёгких, аппаратов ультразвукового исследования и других медицинских изделий.
В случае подтверждения вины нарушителям грозят оборотные штрафы, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях РФ.
Ранее ФАС уже выявляла другой крупный картель в медицине — тогда дело возбудили в отношении «Огис Трейд» и «Торгового дома „Эмса“», а суммарные начальные максимальные цены сделок превысили 1,574 млрд рублей.
Читайте также: