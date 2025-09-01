Достижения.рф

Еще один крупный медицинский картель выявили в стране

ФАС нашла в РФ медицинский картель на сумму в 949,2 млн руб
Фото: istockphoto/megaflopp

ФАС зафиксировала ещё один крупный картель в медицинской сфере — по предварительной оценке, на сумму около 949,2 млн рублей. Признаки незаконного соглашения обнаружили в ряде регионов: Москве, Северной Осетии, Ростовской и Свердловской областях, а также в Ханты‑Мансийском автономном округе.



Дело возбуждено в отношении компаний «МегаМед Корпорэйшн», «РУС» и одного индивидуального предпринимателя. Их подозревают в сговоре при поставках аппаратов искусственной вентиляции лёгких, аппаратов ультразвукового исследования и других медицинских изделий.

В случае подтверждения вины нарушителям грозят оборотные штрафы, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях РФ.

Ранее ФАС уже выявляла другой крупный картель в медицине — тогда дело возбудили в отношении «Огис Трейд» и «Торгового дома „Эмса“», а суммарные начальные максимальные цены сделок превысили 1,574 млрд рублей.

Никита Кротов

