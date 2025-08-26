МВД призвало водителей быть бдительными на дороге перед началом учебного года

26 августа 2025, 08:33

Фото: iStock/Aleksei Andreev

С приближением нового учебного года официальный представитель МВД России Ирина Волк призвала родителей и водителей проявлять особую внимательность на дорогах. В своем Telegram-канале она отметила, что улицы городов вновь заполнятся юными пешеходами, возвращающимися в школы после летних каникул.





Волк подчеркнула важность напоминания детям о правилах безопасного поведения на дороге и призвала водителей быть особенно осторожными вблизи учебных заведений, на пешеходных переходах и во дворах. Она также рекомендовала родителям обеспечить видимость своих детей в темное время суток с помощью световозвращающих элементов на одежде и рюкзаках, что может значительно повысить безопасность юных пешеходов.





«Этот маленький атрибут делает ребенка видимым на большом расстоянии, давая водителю драгоценные секунды на реакцию, которые могут спасти жизнь», — добавила официальный представитель МВД РФ.