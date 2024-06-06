Еще один участник теракта в Буденновске в 1995 году задержан спустя 29 лет

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Еще одного участника нападения на Буденновск в 1995 году спустя 29 лет задержали российские силовики. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
Тогда в середине 90-х в результате теракта погибли 129 человек. Задержанный Казбек Анасов пришел в банду террориста Шамиля Басаева летом 1995 года. Следствие ходатайствует об аресте Анасова.
Это уже второй задержанный за неделю член банды Басаева. В минувший понедельник, 3 июня, была информация о задержании уроженца Чеченской Республики Хамзата Зоева в рамках дела о тех же событиях. Зоеву инкриминируют статьи «убийство», «террористический акт», «бандитизм» и «захват заложников».
Банда Басаева 29 лет назад захватила 1200 жителей города в заложники, согнав их в районную больницу. Террористы требовали прекратить боевые действия в Чечне и начать переговоры.
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Это уже второй задержанный за неделю член банды Басаева. В минувший понедельник, 3 июня, была информация о задержании уроженца Чеченской Республики Хамзата Зоева в рамках дела о тех же событиях. Зоеву инкриминируют статьи «убийство», «террористический акт», «бандитизм» и «захват заложников».
Банда Басаева 29 лет назад захватила 1200 жителей города в заложники, согнав их в районную больницу. Террористы требовали прекратить боевые действия в Чечне и начать переговоры.
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Никита Кротов