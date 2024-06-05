Террорист обстрелял посольство США в Ливане

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Неизвестный обстрелял из автоматического оружия здание посольства США в Ливане. Об этом в беседе с ТАСС сообщил источник в ливанских правоохранительных органах.
Отмечается, что инцидент произошёл в пригороде Бейрута, в городе Авкар. Неизвестный мужчина с сирийским гражданством открыл стрельбу по зданию американской дипмиссии и ранил одного из охранников. Также ранения получил и сам террорист.
Ливанские военнослужащие, услышавшие выстрелы, оперативно задержали стрелка. Мужчину госпитализировали с ранениями. После прохождения лечения им займутся правоохранители.
В настоящее время район посольства оцеплен, ведётся расследование произошедшего.
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Ливанские военнослужащие, услышавшие выстрелы, оперативно задержали стрелка. Мужчину госпитализировали с ранениями. После прохождения лечения им займутся правоохранители.
В настоящее время район посольства оцеплен, ведётся расследование произошедшего.
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Анастасия Чинкова