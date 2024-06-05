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Террорист обстрелял посольство США в Ливане

Сириец открыл стрельбу по зданию посольства США в Ливане
05 июня 2024, 10:02
Фото: iStock/undefined undefined

Фото: iStock/undefined undefined

Неизвестный обстрелял из автоматического оружия здание посольства США в Ливане. Об этом в беседе с ТАСС сообщил источник в ливанских правоохранительных органах.
Отмечается, что инцидент произошёл в пригороде Бейрута, в городе Авкар. Неизвестный мужчина с сирийским гражданством открыл стрельбу по зданию американской дипмиссии и ранил одного из охранников. Также ранения получил и сам террорист.

Ливанские военнослужащие, услышавшие выстрелы, оперативно задержали стрелка. Мужчину госпитализировали с ранениями. После прохождения лечения им займутся правоохранители.



В настоящее время район посольства оцеплен, ведётся расследование произошедшего.

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#посольство
#сша
СК РФ провёл эксперимент по делу об убийстве семи человек в Абрикосовке
05 июня 2024, 11:06

Фото: сайт СК РФ

Следственный комитет России провёл следственный эксперимент и опросил свидетелей по делу об убийстве семи человек в Херсонской области. Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах.
Отмечается, что в регионе задержали двоих подозреваемых в убийстве семи человек, среди которых был глава посёлка Абрикосовка. По данным следствия, задержанные хотели поселиться в посёлке, однако его глава сообщила, что свободных домов нет. Тогда неизвестные сожгли два дома с помощью топливо и гранат. Так они собирались поджечь ещё одно строение, но это сделать им не удалось.

Мужчинам предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса РФ об убийстве и умышленном уничтожении или повреждении имущества. Теперь им может грозить пожизненное заключение свободы.

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#задержание
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СК РФ попросил заочно арестовать главреда Repulic* по делу о фейках о ВС РФ
05 июня 2024, 10:54

Фото: сайт СК РФ

Следственный комитет России требует заочно арестовать главного редактора интернет-издания Republic* Дмитрия Колезева** по делу о распространении фейков о Вооружённых силах РФ. Об этом пресс-служба Басманного суда Москвы сообщила ТАСС.
Отмечается, что в суд поступило ходатайство о заочном аресте Колезева*, который обвиняется по статье 207.3 Уголовного кодекса РФ о публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ.

Ранее появилась информация, что дело было возбуждено из-за поста Колезева* в соцсетях, посвященного событиям в Буче.

Также в базе МВД РФ указано, что Колезев разыскивается по уголовной статье. Сам журналист сообщил, что узнал о розыске из СМИ и не знает, по какой конкретно статье его разыскивают.

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**признаны Минюстом РФ иноагентами
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#вс рф
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Петербургский пенсионер изнасиловал бывшую жену
РЕН-ТВ: петербургский пенсионер изнасиловал бывшую жену
05 июня 2024, 10:53

Фото: istockphoto/blinow61

Бывшую жену изнасиловал 69-летний пенсионер из Петербурга, он уже задержан правоохранителями. Как сообщает РЕН-ТВ, мужчина совершил нападение на женщину 66 лет в Колпино.
Услышав крики, соседи вызвали полицейских. Пострадавшая госпитализирована с сотрясением мозга, переломом носа и другими травмами. Медики оценивают ее состояние, как средней тяжести. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось о растлении двух детей воспитателем в Можайске. Возбуждены два уголовных дела по статьям о развратных действиях и насильственных действиях сексуального характера. Уточнялось, что среди пострадавших как минимум два воспитанника пансионата. Сейчас мужчине избирают меру пресечения.

А в Подмосковье жертвой насильника стала шестиклассница, которую затащили в автомобиль. Девочка рассказала обо всем матери, и злоумышленника задержали.

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#россия
#санкт-петербург
#изнасилование
#полиция
#новости
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Заманивал суши и дорогими подарками: в Подмосковье поймали 50-летнего педофила
В Химках задержали 50-летнего педофила
05 июня 2024, 10:26

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В подмосковных Химках задержали предполагаемого 50-летнего педофила, который заманивал несовершеннолетних девочек дорогими подарками. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Как рассказал каналу отец одной из жертв, мужчина является владельцем местного табачного магазина. Через интернет он находит 12-13-летних школьниц, предлагал им дорогие подарки, звал к себе домой «поиграть с котёнком», покататься на машине по Москве или поесть суши. После этого он просил девочек об интимных услугах и оральном сексе. Некоторые девочки жаловались, что он пытался их лапать.

В результате одна из девочек рассказала родителям о мужчине, который к ней пристаёт, а они, в свою очередь, написали заявление в полицию. Педофила задержали, с ним работают следователи.

В настоящее время неизвестно, сколько школьниц стали жертвами мужчины. На данный момент опрошены двое.

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#педофилия
#задержание
#химки
#подмосковье
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Купил наркотики и убил сослуживца: В Ростове-на-Дону судят беглого военного
05 июня 2024, 10:22

Фото: iStock/Sinenkiy

Южный окружной военный суд рассматривает уголовное дело в отношении российского военнослужащего Александра Ткаченко.
Как удалось выяснить Газета.ru, Траченко проходил службу по контракту в Волгограде. Военный получил ранение и должен был вернуться в часть 3 августа 2023 года, однако к назначенному сроку Ткаченко не пришёл. Несколько часов спустя его задержали с закладкой наркотиков.

28 августа военная комендатура передала его на службу в Воронеж. Оттуда боец также сбежал. Некоторое время спустя часть, в которой Ткаченко служил в Воронеже, перевели под Херсон. Беглец самостоятельно явился туда 8 октября.

Под Херсоном двое сослуживцев заявили Ткаченко, что он сбежал из части из-за трусости. Разгневанный военный позвал их на разговор, прихватив с собой автомат. Ткаченко выстрелил в них не менее 15 раз, а затем сбежал. От полученных травм один их пострадавших скончался.

В отношении Ткаченко возбуждены уголовные дела по статьям о неявке на воинскую службу, незаконном приобретении и хранении наркотических веществ, а также о покушении на убийство и об умышленном причинении смерти, совершённом общеопасным способом.

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#убийство
#херсон
#суд
#военные
#наркотики
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Полицейские нашли в подмосковной деревне нарколабораторию
05 июня 2024, 09:02

Фото: iStock/Sinenkiy

Лабораторию по производству наркотиков обнаружили полицейские в одном из домов в деревне Сотниково городского округа Ступино, задержан арендатор дома — ранее судимый 29-летний житель Домодедова, сообщает пресс-служба подмосковного лавка МВД.
«При обыске в доме сотрудники полиции обнаружили и изъяли костюмы химической защиты, стеклянные колбы, весы, ёмкости с прекурсорами и подносы с остатками кристаллического вещества», — говорится в сообщении.
Эксперты проанализировали изъятую жидкость массой свыше шестнадцати килограммов и обнаружили в её составе не менее 500 граммов наркотика мефедрона.

Задержанный признался, что купил всё необходимое для производства мефедрона через интернет, а готовый «продукт» он собирался сбывать через закладки на территории Московской области.

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В российском регионе опрокинулся буксир «Байкал»

Немецкий бизнесмен спрятался от суда в посольстве Германии в Москве и пропал

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#наркотики
#ступино
#полиция
#криминал
#мвд московской области
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В российском регионе опрокинулся буксир «Байкал»
Буксир «Байкал» опрокинулся в акватории Карского моря, восемь человек спасли
05 июня 2024, 08:48

Фото: iStock/Motortion

Буксир «Байкал» опрокинулся в районе Енисейского залива в Карском море. Об этом написала Западно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале.
Отмечается, что причиной происшествия послужило сжатие льда, на борту буксира находились люди. Восемь человек удалось эвакуировать с борта «Байкала», еще один пострадавший считается пропавшим без вести.

На месте ЧП работают правоохранительные органы. Норильская транспортная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что лодка с людьми перевернулась в канале имени Москвы. Инцидент произошло около Северного речного вокзала. По предварительной информации, в лодке находилось шесть человек. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#люди
#корабль
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Немецкий бизнесмен спрятался от суда в посольстве Германии в Москве и пропал
Spiegel: пропал осужденный в РФ немецкий бизнесмен Ральф Новак
05 июня 2024, 05:25

Фото: istock / macky_ch

Немецкий бизнесмен Ральф Новак, приговоренный в РФ к пяти годам заключения по делу о хищении акций каршеринга BelkaCar, попытался найти убежище на территории посольства Германии в Москве. Но после общения с дипломатами добровольно покинул территорию дипмисии. Об этом пишет Der Spiegel.
По данным издания, инцидент произошел 3 июня, когда Новак, испытывая чувство паники из-за опасения снова оказаться в тюрьме, обратился за помощью.

Как утверждает его адвокат Константина Елфимова, у бизнесмена практически не было шансов на получение убежища в посольстве, поскольку по Венской конвенции дипмиссия должна передать его местным властям по первому требованию.

3 июня Тушинский суд приговорил Новака к пяти годам колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей. Вторым подсудимым стал Ильнур Азмуханов, получивший 4 года заключения со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Также суд постановил взыскать с них гражданский иск от потерпевшей стороны на сумму 393 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что рссиянин отсудил миллион рублей за почти 1,5 года в СИЗО по незаконному делу. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#бизнесмен
#инцидент
#рф
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Четыре иностранца утонули в Великом Новгороде
Shot: Четыре студента из Индии утонули в реке Волхов в Великом Новгороде
05 июня 2024, 04:35

Фото: istock / Dance60

Во время купания в Великом Новгороде утонули четыре студента из Индии.
Как сообщает Телеграм-канал SHOT, трагедия произошла 4 июня в районе моста через реку Волхов. Три молодых человека и две девушки в возрасте от 18 до 20 лет захотели освежиться после жаркого дня, но их начало уносить сильное течение.

Очевидцы пытались помочь студентам, но в итоге выбраться из воды смог только один парень, сейчас он госпитализирован. Его друзья утонули.

«Будет дана оценка деятельности администрации города при организации и оборудовании специальных мест для купания. Ситуация находится на контроле прокурора области», — прокомментировали происшествие в региональной прокуратуре.
Ранее сообщалось, что из Большого Головинского пруда в Москве дети вытащили тело женщины. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#происшествие
#трагедия
#смерть
#река
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