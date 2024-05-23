«Или тюрьма или смерть»: В Крыму подорвался террорист при попытке закладки взрывчатки

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В Кировском районе Крыма террорист подорвался на собственном взрывном устройстве, которое он хотел заложить на ж/д путях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.
«Все группы, которые у нас совершили теракты, задержаны без исключения, все раскрыты. И последний подорвался в Кировском районе», — рассказал он.Или тюрьма или смерть, добавил глава республики.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала жителя Биробиджана, планировавшего теракт. Мужчина по заданию кураторов из Украины, должен был осуществить поджог пункта отбора на военную службу по контракту Минобороны РФ, расположенный в многоквартирном доме. Теракт планировалось осуществить 9 мая. В отношении жителя Биробиджана возбуждено уголовное дело. В настоящее время выясняется весь круг лиц, причастных к организации преступления.
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Дарья Осипова