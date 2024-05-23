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«Или тюрьма или смерть»: В Крыму подорвался террорист при попытке закладки взрывчатки

РИА: Аксенов заявил, что готовивший взрыв на ЖД в Крыму диверсант сам подорвался
23 мая 2024, 14:09
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

В Кировском районе Крыма террорист подорвался на собственном взрывном устройстве, которое он хотел заложить на ж/д путях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.
«Все группы, которые у нас совершили теракты, задержаны без исключения, все раскрыты. И последний подорвался в Кировском районе», — рассказал он.
Или тюрьма или смерть, добавил глава республики.



Ранее сообщалось, что ФСБ задержала жителя Биробиджана, планировавшего теракт. Мужчина по заданию кураторов из Украины, должен был осуществить поджог пункта отбора на военную службу по контракту Минобороны РФ, расположенный в многоквартирном доме. Теракт планировалось осуществить 9 мая. В отношении жителя Биробиджана возбуждено уголовное дело. В настоящее время выясняется весь круг лиц, причастных к организации преступления.

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#удар
Арестованный генерал Кузнецов пожаловался суду на болезни, заработанные в Чернобыле
Кадровик МО Кузнецов пожаловался суду на полученные в Чернобыле болезни
23 мая 2024, 14:09

Фото: Главное управление кадров Минобороны РФ

Начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, который обвиняется в получении крупной взятки, пожаловался в суде на заболевания, заработанные «за время ликвидации последствий аварии в Чернобыле». Об этом сообщает РИА Новости.
Кузнецов отметил, что ему необходимо ежедневно пить ​лекарства, обращаться к врачам и терпеть боль. Сторона защиты арестованного генерала просит перевести его из тюремного заключения под домашний арест.

В настоящее время Кузнецов принимает участие в ​заседании по его делу ​посредством видеоконференции.

Напомним, арестованному за взятку в особо крупном размере начальнику главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. В процессе обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму более ста миллионов рублей.

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#лекарства
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#защита
#сотрудники
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#минобороны
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Защита кадровика МО Кузнецова просит перевести его из СИЗО под домашний арест
23 мая 2024, 14:02

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Защита начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, который обвиняется в получении взятки, просит перевести его из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что Кузнецов хочет быть под домашним арестом в доме в Истринском районе Подмосковья, одним из собственников которого является его супруга. Примечательно, что суд рассматривает жалобу защиты на арест генерала.

Сам Кузнецов принимает участие в заседании с помощью видео.

Напомним, арестованному за взятку в особо крупном размере начальнику главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. В процессе обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму более ста миллионов рублей.

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#минобороны рф
#суд
#арест
#имущество
#видео
#сотрудники
#вс рф
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Замглавы ГУФСИН Подмосковья Владимира Талаева задержали по подозрению в крупной взятке
23 мая 2024, 13:48

Фото: iStock/Rawf8

Заместитель начальника ГУФСИН по Московской области Владимир Талаев задержан по подозрению в получении крупной взятки. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Уточняется, что сотрудники Следственного комитета уже вышли с ходатайством о его аресте.

Напомним, Владимир Талаев в должности заместителя главы ГУФСИН по Московской области осуществляет координацию и контроль деятельности финансово-экономического отдела.

Ранее сообщалось, что 23 мая 2024 года был задержан начальник Главного управления связи Вооруженных сил и заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин. По результатам обыска Вадима Шамарина доставили на допрос в СКР.

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#скр
#имущество
#контроль
#сотрудники
#вс рф
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В Твери сотрудники МЧС потушили пожар в мусороперерабатывающем цехе
23 мая 2024, 13:36

Фото: iStock/Rawf8

В Твери сотрудники МЧС смогли локализовать пожар, который разгорелся в мусороперерабатывающем цехе. Об этом пишет Telegram-канал «МЧС России».
Сообщается, что в результате инцидента обрушилась крыша. На месте продолжают работать 10 единиц техники и 46 человек. Площадь пожара составляла 1000 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения на отправку и прием самолетов. Кроме того, ограничения были введены в аэропорту Казани. Сообщается, что авиадиспетчеры, экипажи воздушных судов, а также службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#человек
#крыша
#пожар
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СК: похищенные абитуриентки уходили с «политеховским» маньяком добровольно
23 мая 2024, 13:30

Фото: iStock/sqback

Следователь по особо важным делам следственного управления следственного комитета (СУСК) по региону Иван Зеленский заявил, что похищенные абитуриентки уходили с политеховским» маньяком добровольно. Об этом Зеленский сообщил журналистам.
По словам следователя, к каждой жертве преступник Виталий Машинин находил свой подход. Уточняется, что при знакомстве с девушками Манишин выдавал себя за человека, который может решить вопрос, связанный с поступлением и обучением, также он обещал помогать материально в случае, если девушка с ним пойдет на контакт.

Зеленский отметил, что под этими предлогами маньяк уводил ​пострадавших из института, насиловал и убивал. По данным следствия, Манишин признан вменяемым.

Ранее сообщалось, что Заводский районный суд Кемерово обязал МВД выплатить семье убитой 23-летней Веры Пехтелевой денежную компенсацию, размер которой составляет 700 тысяч рублей.

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#следствие
#тюрьма
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В Казани и Нефтекамске проводится массовая эвакуация работников предприятий
23 мая 2024, 13:11

Фото: iStock/Photofex

В Казани и Нефтекамске проводится массовая эвакуация сотрудников предприятий из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что проводится эвакуация работников «Нижнекамскуглерода», «Оргсинтеза», «Нижнекамскшины», «Таиф-НК», «Танеко» и «Нижнекамскнефтехима».

Кроме того, были эвакуированы сотрудники нижнекамской ТЭЦ.

Ранее сообщалось, что над нефтеперерабатывающими предприятиями Нефтекамска звучит воздушная тревога. Также из-за угрозы атаки беспилотников аэропортами Казани и Нижнекамска было закрыто воздушное пространство, они не принимают и не отправляют рейсы, сообщали в Росавиации.

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#эвакуация
#беспилотник
#опасность
#предприятия
#сотрудники
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В Нижнекамске звучит воздушная тревога, аэропорт закрыл воздушное пространство
Над НПЗ в Нижнекамске звучит воздушная тревога
23 мая 2024, 12:59

Фото: iStock/Harry Wedzinga

Воздушная тревога звучит над нефтеперерабатывающими предприятиями «Танеко» и Таиф-НК в Нижнекамске. Об этом пишет Telegram-канал, который приводит слова очевидцев.
Кроме того, в настоящее время проводится эвакуация работников этиленового комплекса ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима».

Также из-за угрозы атаки беспилотников аэропорт города закрыл воздушное пространство. По этой же причине не принимает и не отправляет рейсы аэропорт Казани, сообщили в Росавиации.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Дроны, совершившие атаку, были оснащены зарядами, содержащими поражающие элементы в форме стальных шариков.

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#воздушная тревога
#аэропорт
#нпз
#беспилотник
#опасность
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После пожара в Подмосковье возбудили дело об организации незаконной миграции
23 мая 2024, 12:44

Фото: iStock/Harry Wedzinga

После пожара в СНТ «Снегирь» в Истринском районе Подмосковья возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции. Об этом сообщает региональная прокуратура.
«Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции», — говорится в сообщении ведомства.

Следствие установило, что 23-летний мужчина взял в аренду частный дом и поселил туда иностранных граждан без регистрации на территории России.

Расследование уголовного дела контролирует Истринская городская прокуратура. Также выявляются возможные причастные к организации незаконной миграции.

Напомним, в частном доме в СНТ «Снегирь» в городском округе Истра Московской области случился пожар. Точная причина возгорания в настоящее время уточняется. При пожаре погибло семь человек.

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#истра
#пожар
#уголовное прокуратура
#снт
#следствие
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#мужчина
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Глава Крыма Аксёнов рассказал о попытках совершения четырёх покушений на него
Глава Крыма Аксёнов заявил, что за год на него пытались совершить 4 покушения
23 мая 2024, 12:19

Фото: сайт Кремля

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов рассказал, что за минувший год были предотвращены четыре попытки покушения на него. Об этом он сообщил в ходе интервью местному телеканалу «Крым 24».
Он подчеркнул, что все участники планировавшихся покушений были задержаны.

В мае прошлого года сообщалось о подготовке серии резонансных терактов в Крыму. Федеральной службе безопасности (ФСБ) удалось предотвратить готовящиеся агентами военной разведки Украины атаки. В их числе было и покушение на главу республики Сергея Аксёнова.

Также в начале февраля этого года ФСБ сообщила, что террористы хотели взорвать кортеж Аксёнова. Они действовали по заданию Украины. Теракт удалось предотвратить, а готовившие его граждане задержаны.

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#сергей аксёнов
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