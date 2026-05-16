Еще одна страна отменила концерт рэпера Канье Уэста
Рэпера Канье Уэста продолжают «отменять» по всему миру. На этот раз эпатажного артиста не пустили в Индию.
Как сообщает портал TMZ, выступление Уэста в Нью‑Дели, запланированное на 23 мая на стадионе имени Джавахарлала Неру, не состоится. Решение об отмене приняли после предупреждений правительства и полиции Индии. Сейчас в столице страны введен режим «повышенной готовности», и организаторы поставили безопасность зрителей и команды в приоритет, несмотря на месяцы подготовки, которые теперь оказались напрасными. Примечательно, что шоу могло стать одним из крупнейших в истории страны.
Издание сообщает, что концерт, вероятно, пройдет в октябре, но официальных подтверждений пока не было. При этом изначально выступление запланировали на 29 марта, но тогда его перенесли из‑за роста социально‑политической напряженности в регионе.
Проблемы с зарубежными гастролями у рэпера не впервые. Ранее ему запретили въезд в Великобританию и Францию.
