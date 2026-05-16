Женщины с маленькими детьми попали под поезд в Индии
В Индии три местные жительницы с двумя маленькими детьми едва не погибли под колесами поезда. Все участники происшествия остались живы, но одна из женщин получила тяжелое увечье, сообщает Republic.
Инцидент произошел, когда индианки с малышами пытались перейти железнодорожные пути. Поезд приближался слишком быстро, и у них не осталось времени, чтобы успеть пересечь рельсы. В попытке спастись они легли, плотно прижавшись к платформе, и закрыли детей своими телами.
Состав несколько раз задел одну из женщин, а в какой‑то момент практически протащил ее вдоль путей. В результате пострадавшей разорвало руку. После того как поезд миновал место происшествия, оказавшиеся поблизости люди вытащили женщин и детей с рельсов и оказали им первую помощь.
