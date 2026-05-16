Достижения.рф

«Ты просто невероятная»: дочь Славы трогательно поздравила маму с днем рождения

Дочь Славы поздравила «любимую бабу» с днем рождения и опубликовала фото
Слава (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

В день 46‑летия певицы Славы ее старшая дочь Саша Морозова обратилась к звезде в Instagram*. Девушка опубликовала совместный снимок и сопроводила его теплыми словами.



Наследница подчеркнула, что всегда готова поддержать свою маму, в том числе в непростые времена. Публикацию Саша сопроводила трогательными словами.

«Сегодня день рождения нашей любимой бабы Насти, моей любимой мамы! Мамочка, я тебя очень люблю, ты просто невероятная. Знай, что мы всегда рядом!» — обратилась она к имениннице.
Слава и Саша Морозова (Фото: Instagram* @sasha.morozovaaa)
В сторис дочь певицы поделилась кадрами с празднования. На них звездная семья отмечает день рождения на террасе одного из ресторанов столицы. За столом собрались близкие и друзья артистки.

Напомним, у Славы две дочери. Старшая, Александра, родилась в браке с Константином Морозовым, младшая, Антонина, — в союзе с Анатолием Данилицким.

Читайте также:

*принадлежит Meta, запрещённой в РФ
Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0