Еще семь дронов сбили в небе над российским регионом

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В Министерстве обороны России заявили, что над Белгородской областью сбиты семь беспилотников Вооруженных сил Украины.
По их данным, беспилотники направлялись на территорию РФ для совершения террористических атак. Минобороны отметило, что это была очередная попытка киевского режима атаковать с использованием беспилотных летательных аппаратов.
В связи с этими событиями в Белгородской области дважды объявляли сигнал ракетной опасности за сегодня, 17 марта.
Кроме того, сообщалось о попытках украинских диверсионно-разведывательных групп проникнуть в населенный пункт Козинка под Белгородом, однако эти попытки были предотвращены.
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Артем Кузьмин