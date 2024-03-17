Шойгу поручил установить на Черноморском флоте допсредства поражения БПЛА

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Министр обороны России Сергей Шойгу поручил установить на Черноморском флоте (ЧФ) дополнительные средства для нейтрализации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Это распоряжение было дано Шойгу во время его рабочей поездки в войска Южного военного округа, где он посетил командный пункт ЧФ, при сопровождении адмирала Александра Моисеева.
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