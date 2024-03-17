У сотрудника Славянского НПЗ случился сердечный приступ во время атаки БПЛА

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Пожар на Славянском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) полностью ликвидирован, сообщила Оперативный штаб Кубани в своем Telegram-канале.
В результате атаки беспилотника погиб один человек, который, по предварительным данным, получил сердечный приступ во время инцидента. Непосредственных пострадавших в результате пожара нет, угрозы населенным пунктам тоже.
Глава Славянского района Роман Синяговский заявил, что в настоящее время проходит заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. По словам Синяговского, пострадали сотрудники предприятия.
Попытка атаки беспилотника на Славянский нефтеперерабатывающий завод произошла 17 марта около 3:00 по московскому времени. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) МЧС России, в чьем ведении находится Славянский район, беспилотники были обезврежены, но один из них упал и вызвал пожар.
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Глава Славянского района Роман Синяговский заявил, что в настоящее время проходит заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. По словам Синяговского, пострадали сотрудники предприятия.
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Александр Климов