Ещё 19 юным жителям Каширы торжественно вручили паспорта

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
В администрации Каширы прошла торжественная церемония вручения паспортов граждан России. Главный документ получили 19 юношей и девушек, сообщили в пресс-службе руководства городского округа.
Глава муниципалитета Михаил Шувалов поздравил юных жителей округа, достигших 14 лет. Он передал им пожелания и напутствия губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
Мероприятие завершилось совместной фотографией на память.
Читайте также:
В Каширском краеведческом музее пройдёт акция «Ночь искусств»
Коммунальный парк Каширы накануне зимнего сезона пополнит новая спецтехника
Каширская «Фантазия» стала дипломантом конкурса любительских театров
«Для каждого, кто получает этот документ впервые, это важное событие. Вы становитесь взрослыми, в полной мере несёте ответственность за свои поступки и решения. Пусть вашими победами гордятся родители и наши любимая страна», – сказал Шувалов.
Мероприятие завершилось совместной фотографией на память.
Читайте также:
В Каширском краеведческом музее пройдёт акция «Ночь искусств»
Коммунальный парк Каширы накануне зимнего сезона пополнит новая спецтехника
Каширская «Фантазия» стала дипломантом конкурса любительских театров
Лора Луганская