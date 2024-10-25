В Каширском краеведческом музее пройдёт акция «Ночь искусств»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
В Каширском краеведческом музее организуют праздничную программу «Ночь искусств в музее», сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Ежегодная акция «Ночь искусств» состоится 3 и 4 ноября во всех регионах России.
В этом году мероприятия будут приурочены ко Дню народного единства и пройдут под девизом «Россия объединяет».
Начало акции – в 14.00. Вход в музей и участие во всех мероприятиях, кроме мастер-классов, будут бесплатными.
На мастер-классы в день акции действует Единый билет. Условия участия можно найти на сайте музея.
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«В рамках акции в Кашире 3 ноября жителей и гостей округа ждут: мастер-классы; лекция с элементами театрализации «Аромат советской эпохи»; концерт заслуженной артистки Молдовы Светланы Мареевой, показ фильма «Осенние свадьбы», – рассказали в администрации.
Начало акции – в 14.00. Вход в музей и участие во всех мероприятиях, кроме мастер-классов, будут бесплатными.
На мастер-классы в день акции действует Единый билет. Условия участия можно найти на сайте музея.
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Лора Луганская