Ещё 24 новых самосвала выйдут на уборку снега в Подмосковье

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В 11 муниципалитетов Подмосковья в преддверии зимнего сезона переданы ключи ещё от 24 самосвалов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Технику получили городские округа Лотошино, Лыткарино, Луховицы, Люберцы, Можайский, Наро-Фоминский, Одинцовский, Павловский Посад, Подольск, Пушкинский и Раменский. Новые спецмашины позволят решать на местах коммунальные задачи, в том числе вывоз снега после уборки дорог и общественных пространств», – отметили в ведомстве.Там добавили, что всего министерство накануне зимы закупили в этом году 72 единицы самосвала. Все они уже переданы в городские округа.
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Лора Луганская