Управляющие компании Подмосковья в первую неделю ноября оштрафовали на 5,7 млн. рублей

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В Подмосковье за первую неделю ноября рассмотрели 54 административных дела в сфере жилищного надзора и лицензионного контроля. Сумма штрафов превысила 5 млн 750 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Как напомнили в ведомстве, закон допускает использование предупреждения как меры наказания, стимулируя управляющие компании исправлять свои ошибки.
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«В половине случаев управляющие компании и их должностные лица получили предупреждения, так как правонарушение было замечено впервые. Предупреждение служит напоминанием о необходимости соблюдения законодательства. В случае повторного нарушения наказание уже будет выражаться в виде штрафа», – пояснили в пресс-службе.
Как напомнили в ведомстве, закон допускает использование предупреждения как меры наказания, стимулируя управляющие компании исправлять свои ошибки.
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Лора Луганская