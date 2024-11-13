В подмосковные города в преддверии зимы передали ещё 26 единиц коммунальной техники

С просьбой помочь получить направление на медико-социальную экспертизу к омбудсмену Подмосковья Ирине Фаевской обогатился житель Жуковского Алексей: в 2018 году он перенёс второй инсульт, из-за чего у него нарушилась координация и речь, а также начались постоянные головные боли. При этом самостоятельно получить направление на экспертизу по установлению инвалидности мужчина не смог, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.