Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В подмосковные города в преддверии зимы передали ещё 26 единиц коммунальной техники

В подмосковные города в преддверии зимы передали ещё 26 единиц коммунальной техники

Видео: пресс-служба Минчистоты МО

Оригинал
Коммунальным службам Подмосковья в преддверии зимы передали ещё 26 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, которое продолжает пополнять технический парк городских округов.
«В 16 муниципалитетов отправились новые тракторы МТЗ. Среди них - Балашиха, Богородский, Долгопрудный, Дубна, Егорьевск, Красногорск, Краснознаменск. Такие тракторы отличаются компактностью и высокой производительностью. Машины совместимы с такими видами навесного оборудования, как роторные щётки, отвалы и снегоуборщики», – отметили в ведомстве.
Там пояснили, что зимой специалисты смогут применять тракторы для уборки и расчистки от снега дворов и общественных пространств.



Ранее сообщалось, что для зимней уборки в Подмосковье задействуют более 4 тыс. единиц спецтехники.



Читайте также:

Подмосковную акцию по сдаче старых шин продлили до 25 ноября

В 600 квартирах по заявкам жителей Подмосковья нормализовали температуру горячей воды

В Подмосковье до июля 2025 года модернизируют около 900 контейнерных площадок
#минчистоты
#зима
#снегоуборочная техника
#подмосковье
#московская область
Названо самое частое нарушение ПДД в Подмосковье
13 ноября 2024, 14:42

Фото: пресс-служба МТДИ МО

На дорогах Московской области самым нарушаемым правилом дорожного движение оказалось ограничение скорости, такую статистику привели в региональном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Превышение скоростного режима составляет свыше 90% от всех нарушений, зафиксированных комплексами фотовидеофиксации на дорогах Подмосковья. При этом в 97% случаев превышение составляет от 20 до 40 километров в час», — говорится в сообщении.
Отмечается, что чаще всего скорость превышают на Каширском и Пятницком шоссе, а также на ЦКАД и трассах М-7 «Волга», М-1 «Беларусь», М-5 «Урал», М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-3 «Украина».

В министерстве добавили, что превышение скорости имеет сезонный характер: с апреля по август нарушения скоростного режима происходили в четыре раза чаще, чем с января по март. А осенью число таких нарушений вновь снижается.

Читайте также:

В подмосковном Минтрансе рассказали, какие пешеходы чаще всех попадают в ДТП

Движение по путепроводу у станции МЦД-2 Аникеевка откроют в декабре

В Подмосковье построят дорогу между Долгопрудным и Химками
#минтранс мо
#пдд
#нарушения
#водители
#скоростной режим
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Омбудсмен Фаевская помогла получить право на пенсию инвалиду из Жуковского
13 ноября 2024, 14:29

Ирина Фаевская (Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО)

С просьбой помочь получить направление на медико-социальную экспертизу к омбудсмену Подмосковья Ирине Фаевской обогатился житель Жуковского Алексей: в 2018 году он перенёс второй инсульт, из-за чего у него нарушилась координация и речь, а также начались постоянные головные боли. При этом самостоятельно получить направление на экспертизу по установлению инвалидности мужчина не смог, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.
«Алексей не может трудоустроиться по состоянию здоровья, никаких дополнительных источников дохода у него нет. Самостоятельно получить направление на прохождение медико-социальной экспертизы заявителю не удалось, поэтому этот вопрос был проработан совместно с региональным министерством здравоохранения», — сказала Ирина Фаевская.
В результате Алексей прошёл все необходимые мероприятия, ему установили группу инвалидности и назначили пенсионные выплаты.

Обратиться к омбудсмену Подмосковья можно по телефону: 8 (498) 602-32-20, через электронную почту upchmo@mosreg.ru или через форму официальном сайте. Кроме того, на дистанционную консультацию можно записаться через региональный портал госуслуг.

Читайте также:

Омбудсмен Фаевская встретилась с победителями олимпиады по праву

Ирина Фаевская присоединилась к обсуждению вопросов развития института пробации

18 жителей Подмосковья пришли на приём к омбудсмену Фаевской
#омбудсмен
#ирина фаевская
#уполномоченный
#московская область
#подмосковье
#жуковский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Роструд начнёт составлять список недобросовестных работодателей в 2025 году
13 ноября 2024, 14:10

Фото: istockphoto / fizkes

В 2025 году Роструд в соответствии с Федеральным законом «О занятости населения в Российской Федерации» начнёт создавать общедоступный список работодателей, замеченных в нелегальной занятости сотрудников, сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда в Московской области.
Реестр будет создан на основе информации, предоставленной государственными трудовыми инспекциями. Срок пребывания в списке работодателей с нелегальной занятостью составит один год с момента последнего обнаружения нарушений.

Создание такого списка направлено на повышение прозрачности рынка труда и предоставление информации о работодателях для соискателей.

Читайте также:

Демограф Тимаков предложил привязать размер пенсии россиян к количеству детей

Голикова пообещала, что в России не будет проблем со здравоохранением до 2030 года

В ГД хотят наказывать за призывы к нарушению целостности РФ
#рф
#работа
#работодатель
#работники
#карьера
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд примирил чеченцев и аниматоров, подравшихся в Анапе
13 ноября 2024, 14:05

Фото: iStock/Zolnierek

Мировой судья судебного участка №3 в Анапе рассмотрел уголовное дело в отношении троих чеченцев, подравшихся с аниматорами на российском курорте в сентябре. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.
По данным издания, Зелимхана Заурбекова, Руслана Халидова и Магомед-Расула Хайбулаева обвинили в побоях и в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Подсудимые признали вину, извинились и возместили пострадавшим моральный вред. При этом избитые аниматоры не стали возражать против прекращения дела.

Таким образом, обвиняемые и потерпевшие заключили мировое соглашение.

Следствие установило, что в ночь на 3 сентября у кафе на Пионерском проспекте в Анапе трое жителей Чечни хотели познакомиться с девушкой, однако девушка не согласилась, тогда мужчины начали проявлять агрессию. За нее заступились аниматоры, после чего произошла драка.

Этот конфликт вызвал бурные эмоции у командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, который заявил, что драка была спровоцирована девушкой, с которой захотели познакомиться эти чеченцы. Она в грубой форме послала их, после чего другая находящаяся рядом женщина грубо высказалась обо всём чеченском народе и заявила, что они толпами бегут от «укропов», после чего и произошла драка.

Читайте также:

Алаудинов высказался об инциденте с участием чеченцев в Анапе

Пострадавший в драке в Анапе назвал слова Алаудинова «притянутыми за уши»

Угрожавший «вызвать чеченцев» водитель маршрутки стал фигурантом уголовного дела
#драка
#конфликт
#соглашение
#ночь
#кафе
#вред
#женщина
#водитель
#следствие
#мужчины
#эмоции
#девушка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Помочиться в тазик»: на что треш-стримерша Голубка готова ради подписчиков из ВСУ и как шокирует зрителей за копейки
13 ноября 2024, 14:00

Фото: istockphoto/AndreyPopov

Орловский отдел полиции начал расследование в отношении популярной треш-стримерши по прозвищу Голубка. Она выполняет самые безумные желания подписчиков за вознаграждение. Что именно делает блогерша расскажет ​«Радио ​1».

Ради денег готова на всё


По сообщению РЕН ТВ, соседи даже понятия не имеют, чем занимается эта женщина, и не могут сказать о ней ничего плохого. В обычной жизни она добропорядочная женщина, и никто вокруг неё даже не подозревает каким образом она зарабатывает.

«Деньги не пахнут! Земля, Земля! Я пойду завтра и на эти деньги еще что-нибудь куплю», — сказала женщина в своем видео.
Для того чтобы подписчикам было удобнее делать заказ, под каждым видеороликом Голубки размещен прайс-лист на услуги. Стоимость за дикие поступки варьируется от одной до пяти тысяч рублей.

Ради денег женщина готова осквернить памятник, символизирующий Победу в Великой Отечественной войне. Но её действия не ограничилось только унижением изображения Родины-матери. За небольшое вознаграждение Вера может оскорбить на почве национальной принадлежности.

«Я дома! Что хочу, то и творю!» — считает женщина.
Например, за 3 тысячи рублей блогерша может помочиться в тазик на шарж носатого еврея.

Попытки журналистов пообщаться со стримершей не увенчались успехом. Вместо приветствия она матом послала их.

Треш-стримерша Голубка (Фото: кадр из эфира программы «112. Эксренный вызов»)

Контент Голубки на платном канале


Помимо трансляций, Голубка ведет закрытые аккаунты в социальных сетях. В них она принимает только тех, кто оплачивает подписку. Желающих увидеть треш-контент не мало. Известно, что среди преданных фанатов не только соотечественники. Модератор чата, как рассказала сама Вера, житель Киева, а среди подписчиков можно встретить и действующих бойцов ВСУ.

Материалы, которые она там публикует, практически не отличается от того, что она демонстрирует в прямых эфирах. Среди наиболее шокирующих материалов – снимки с нацистской символикой.

Голубку не остановил даже закон о запрете трэш-стримов. Блогер уверена в своей безнаказанности.

На данный момент на Веру заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК (осквернение символов воинской славы России). Ей может грозить до пяти лет лишения свободы.

Читайте также:

Две молодые блогерши поглумились над жертвами теракта в «Крокусе»

Блогер Михаил Литвин извинился за драку с фанатом ЦСКА

Бросивший младенца в сугроб блогер Косенко распродал активы и сбежал из страны
#деньги
#памятник
#видео
#блогер
#статьи
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье установили охранную зону одного из старейших заповедников
13 ноября 2024, 13:42

Фото: природоохранный фонд «Верховье»

Охранную зону дендрологического парка «Волхонка» установили в Московской области, соответствующий указ подписал губернатор региона Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба подмосковного министерства экологии и природопользования.
Дендропарк «Волхонка», расположенный в Богородском городском округе, является одной из старейших особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Подмосковья, установление охраной зоны поможет защитить ценный природный комплекс от вредного антропогенного влияния, отметил глава Минэкологии региона Павел Бида.

«Ещё в 1925 году ученые сельхозакадемии имени Тимирязева провели на территории дендропарка комплекс научных исследований. В это время в парке насчитывалось более 500 видов деревьев и кустарников. Эти живописные места привлекают множество туристов и отдыхающих, что, к сожалению, чревато нарушениями режима особой охраны. Поэтому в качестве дополнительной меры охраны ценнейших экологических систем установлена охранная зона площадью 1,6 гектара», — уточнил министр.
Общая площадь ООПТ составляет более шести гектаров. На этой территории обитает 55 видов позвоночных животных, в том числе редких. А предметами особой охраны являются луговые комплексы и обыкновенный уж — этот вид внесён в Красную книгу Московской области.

Читайте также:

В Подмосковье из-за отсутствия устойчивых холодов вновь зацвели лесные травы

В городском округе Пушкино планируется благоустройство Банного леса

Названы результаты национального проекта «Экология»
#минэкологии мо
#экология
#природа
#заповедник
#богородский городской округ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Полнолуние в Тельце 16 ноября: Как укрепить отношения и правильно загадать желание
Астролог Лебеденко: 16 ноября состоится полнолуние в Тельце
13 ноября 2024, 13:30

Фото: iStock/Onkamon Buasorn

На небе 16 ноября состоится полнолуние в Тельце, которое будет сопровождаться благоприятными аспектами у Полной Луны с Сатурном, Нептуном и Плутоном.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» поделилась своими рекомендациями для этого особого дня. По её словам, 16 ноября важно обратить внимание на свои сны, запомнить их и попытаться разгадать.

«В течение дня в субботу хорошо составлять список своих желаний или карту желаний. Надо прислушаться к себе, к своему сердцу и загадать именно то, что хочется всей душой», — добавила она.

Астролог также подчеркнула важность общения с родственниками и близкими. Анна рекомендовала поддерживать общие интересы, особенно духовные. По ее словам, возможно организовать застолье в узком семейном кругу с любимыми блюдами и деликатесами.

Кроме того, Лебеденко отметила, что полезно обновлять быт, заменять старые вещи на новые и наводить порядок. Она подчеркнула необходимость создания уюта и комфортной обстановки в доме.

Ранее Анна рассказала о гороскопе для каждого знака зодиака с 11 по 17 ноября. Например, для Львов интуиция подскажет путь к успеху, а вдохновение придаст сил для реализации мечты. Подробнее о рекомендациях для остальных знаков зодиака можно узнать в нашем материале.

Читайте также:

«Нечто мистическое»: Эксперты раскрыли, как имя влияет на судьбу человека

Астролог Драган раскрыла, чего лучше не делать в предстоящий коридор затмений

Как работает нумерология: Можно ли предсказать судьбу и вычислить идеального партнера?
#астролог
#гороскоп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Готовность капремонта Дворца культуры в Ступине превысила 90%
13 ноября 2024, 13:23

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Капитальный ремонт проводится в здании Дворца Культуры в Ступине, ход работ проверил глава городского округа Сергей Мужальских, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ремонтные работы исполнены более чем на 90%. На объекте работает около 90 человек, к концу 2024 — началу 2025 года планируем завершить все работы в левом крыле», — заявил Сергей Мужальских.
Отмечается, что в правом крыле здания уже проводятся занятия и мероприятия, а работу Большого зала планируют возобновить в декабре.

В ходе капитального ремонта во Дворце культуры заменили все инженерные сети, укрепили межэтажные перекрытия и обновили полы во всём здании. Установлена архитектурная подсветка здания, а в залах отреставрирована лепнина и художественная роспись.

Читайте также:

В Ступине в этом году обеспечат жильём 19 детей-сирот

Ремонт городского бассейна в Ступине завершат до конца года

Глава Ступина Мужальских проверил работу новой котельной в селе Ситне-Щелканово
#ступино
#капремонт
#капитальный ремонт
#дом культуры
#сергей мужальских
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Отсутствие медкнижек и червивые овощи: SHOT Проверка выяснила, что продают в гипермаркетах «Глобус»
Сеть гипермаркетов «Глобус» стала объектом внимания агентов проекта SHOT Проверка
13 ноября 2024, 13:06

Фото: iStock/Dashabelozerova

SHOT Проверка провела новое расследование, в ходе которого были выявлены серьезные нарушения санитарных норм и правил хранения продуктов в ресторанах московской сети гипермаркетов «Глобус».
Сотрудники пренебрегают использованием перчаток или надевают их на грязные руки, помещают упавшую на пол еду в контейнеры, а также могут нарезать порции для продажи вместе с кусочками пластиковой упаковки. Выяснилось, что не у всех работников кухни есть медицинские книжки, а многие блюда из меню должны были быть списаны давно.

Кроме того, было установлено, что блюда, приготовленные два или три дня назад, продаются с неправильными сроками годности, чтобы избежать жалоб от клиентов. Также сотрудники не стесняются использовать червивые овощи при приготовлении блюд.

Кандидат наук, технолог общественного питания Елена Мясникова отметила, что подобные нарушения могут стать причиной серьёзных проблем со здоровьем.
«Вы понимаете, что вот эта цепочка пищевая — она настолько неблагополучная, что хорошо, если наш покупатель отделается слабым расстройством желудочно-кишечного тракта. А так это может привести и к более серьёзным последствиям», — заявила эксперт.

Читайте также:

В Подмосковье провели исследования куриных и перепелиных яиц

Россиянам раскрыли, какие опасные бактерии могут быть в кофемашинах

Подмосковным аграриям компенсируют часть затрат на сертификацию продукции
#нарушения
#санитарные нормы
#еда
#общепит
#москва
#проверка
Следите за нашими новостями
в удобном формате