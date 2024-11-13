В подмосковные города в преддверии зимы передали ещё 26 единиц коммунальной техники

Видео: пресс-служба Минчистоты МО
Коммунальным службам Подмосковья в преддверии зимы передали ещё 26 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, которое продолжает пополнять технический парк городских округов.
«В 16 муниципалитетов отправились новые тракторы МТЗ. Среди них - Балашиха, Богородский, Долгопрудный, Дубна, Егорьевск, Красногорск, Краснознаменск. Такие тракторы отличаются компактностью и высокой производительностью. Машины совместимы с такими видами навесного оборудования, как роторные щётки, отвалы и снегоуборщики», – отметили в ведомстве.Там пояснили, что зимой специалисты смогут применять тракторы для уборки и расчистки от снега дворов и общественных пространств.
Ранее сообщалось, что для зимней уборки в Подмосковье задействуют более 4 тыс. единиц спецтехники.
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Лора Луганская