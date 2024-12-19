Ещё в 10 округах Московской области отремонтировали дорожные знаки

Фото: пресс-служба Минтранса МО
На 14 региональных дорогах 10 городских округов Московской области восстановили отсутствующие и повреждённые дорожные знаки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Ремонт знаков провели в черте городов Раменское, Ивантеевка, Озёры, Щёлково, Красногорск, Балашиха, Жуковский и Серпухов. В нормативное состояние также привели знаки на дорогах в малых населённых пунктах – в деревне Покровское городского округа Истра и в деревне Машково городского округа Люберцы.
Там отметили, что особое внимание специалисты Мосавтодора уделяют элементам, влияющим на безопасность дорожного движения. Это светофоры, ограждения, искусственные неровности, светофоры и линии освещения.
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«Отсутствующий или повреждённый знак несёт опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии. Поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно», – сказали в ведомстве.
Там отметили, что особое внимание специалисты Мосавтодора уделяют элементам, влияющим на безопасность дорожного движения. Это светофоры, ограждения, искусственные неровности, светофоры и линии освещения.
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Лора Луганская