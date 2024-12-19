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Ещё в 10 округах Московской области отремонтировали дорожные знаки

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Фото: пресс-служба Минтранса МО

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На 14 региональных дорогах 10 городских округов Московской области восстановили отсутствующие и повреждённые дорожные знаки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Ремонт знаков провели в черте городов Раменское, Ивантеевка, Озёры, Щёлково, Красногорск, Балашиха, Жуковский и Серпухов. В нормативное состояние также привели знаки на дорогах в малых населённых пунктах – в деревне Покровское городского округа Истра и в деревне Машково городского округа Люберцы.
«Отсутствующий или повреждённый знак несёт опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии. Поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно», – сказали в ведомстве.


Там отметили, что особое внимание специалисты Мосавтодора уделяют элементам, влияющим на безопасность дорожного движения. Это светофоры, ограждения, искусственные неровности, светофоры и линии освещения.

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#мосавтодор
Путин пошутил про «нетрадиционного гостя» на прямой линии
Путин пошутил над словами пескова, назвавшего Влада Бумагу нетрадиционным гостем
19 декабря 2024, 19:46

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин пошутил над словами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова, назвавшего блогера Влада Бумагу (А4) нетрадиционным гостем. Недопонимание произошло в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией.
Представляя детского блогера, Песков заявил, что на мероприятие прибыл нетрадиционный гость. «В каком смысле?», – иронично задал вопрос Путин.

Также в начале прямой линии официальный представитель Кремля объявил интернет-издание Readovka как нетрадиционное СМИ.

Кроме того, в ходе общения с Владом А4 Путин заявил об уникальность выпускаемого им контента, на что указывает число подписчиков – 80 миллионов человек.

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В России разрешили религиозное многожёнство
Духовное управление мусульман РФ разрешило религиозное многожёнство
19 декабря 2024, 19:27

Фото: iStock/Studia72

Совет улемов (учёных богословов) Духовного управления мусульман россии разрешил российским мусульманам заключать до четырёх религиозных браков при условии равного и справедливого отношения мужа ко всем жёнам. Об этом сообщил зампред совета и зампредседателя ДУМ РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что накануне прошло расширенное заседание совета, который выпустил фетву (богословское заключение) «Проблематика многожёнства в мусульманском сообществе РФ».

Аляутдинов подчеркнул, что заключение нескольких браков допускается в случае неспособности супруги к деторождению по состоянию здоровья, окончания репродуктивного возраста, сексуальной несовместимости супруги, нежелания женщины рожать детей и иных объективных причин.

Муфтий добавил, что равноправное отношение мужа к супругам заключается в равноценном материальном обеспечении жён, предоставлении каждой из них отдельного жилья, проведении мужем со своими супругами равного времени по установленной ранее очерёдности.

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#брак
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Влад Бумага на Прямой линии спросил у Путина какие ролики ему снимать и похвалился, что стал отцом
19 декабря 2024, 19:26

Влад Бумага (Фото: РИА Новости/ Пелагия Тихонова)

28-летний Влад Бумага (А4) родом из Белоруссии. Он является одним из самых популярных блогеров России. 19 декабря на Прямой линии Влад Бумага задал вопрос Владимиру Путину.

Биография Влада Бумаги


В детстве Влад Бумага занимался брейк-дансом и музыкой, с шести лет он играл в хоккей на позиции нападающего, сообщил журнал «Секрет фирмы». В 16 лет Владу Бумаге пришлось закончить свою спортивную карьеру из-за полученной травмы. Медики запретили ему выходить на лёд.

Влад окончил школу и принял решение не поступать в вуз или колледж. Вместо учёбы осенью 2014 года парень завёл канал на YouTube — тогда видеоблогерство уже начало развиваться, и Бумага решил попробовать себя в данном деле.


Личная жизнь Влада Бумаги


Влад Бумага начал встречаться с Юлией Годуновой в марте 2017 года. Возлюбленная тоже начала вести блог. В нём она рассказывает о своей жизни, путешествиях и моде.

В начале 2024 года пара рассказала фанатам, что ждёт ребёнка. 8 мая у Влада и Юлии родилась дочка Оливия.

Путин: Вопросы «торможения» YouTube нужно адресовать YouTube и Google
Путин: Вопросы «торможения» YouTube нужно адресовать YouTube и Google

Как Влад Бумага обрёл популярность


Влад начал снимать ролики на разные темы: «Когда мамы нет дома», «Вопрос — ответ», «Детские фото», «Что в моей сумке». У него подобный контент мало кто смотрел. Потом Влад Бумага начал менять форматы, анализировать тренды — и количество подписчиков начало расти.

В 2016 году огромную популярность Бумаге принесли челленджи (вирусные испытания, которые нужно выполнить). Звездой YouTube блогер стал после ролика о том, как он с товарищем провёл сутки в батутном центре, спрятавшись там после закрытия.

В 2019 году Влад Бумага получил от YouTube «Бриллиантовую кнопку» — награду за достижение порога в 10 млн подписчиков.

Сейчас у Влада Бумаги много рекламных контрактов. Он сотрудничал с Fanta, Coca-Cola, Halls, Colgate, Dirol, «Бургер Кинг», «Магнита», «Твоё» и многими другими брендами.

У Влада Бумаги есть собственный мерч.

В 2021 году вместе с бывшими топ-менеджерами «Данона», «Пятёрочки» и «Дикси» блогер запустил бизнес по продаже чипсов, кукурузных палочек и лимонада под брендом Lava Lava.

Всего Влад получает около 1 млн долларов за создание контента, сообщил Телеграм-канал SHOT.

Влад Бумага (Фото: РИА Новости/ Кирилл Зыков)

Какой вопрос Влад Бумага задал Путину


19 декабря во время Прямой линии с президентом РФ Влад Бумага поделился, что он и другие блогеры стараются активно развиваться на отечественных площадках после замедления работы YouTube в стране. Российские сервисы не настолько большие по аудитории как зарубежный, но «демонстрируют уверенный рост» и предлагают «качественный сервис».

«Зачем блокировать YouTube, если наши площадки и так хорошо справляются? Они конкурентоспособны, предлагают отличные условия и альтернативы для авторов?», — поинтересовался Влад Бумага.

Владимир Путин ответил, что у него больше вопросов возникает к самой платформе и к политике компании Google по отношению к российским пользователям сервиса, а не к Роскомнадзору. Российский лидер отметил, что замедление платформы связано с ограничениями западных стран на финансирование и поставки техники своим подразделениям в РФ.

Влад А4 спросил у Путина, «какие идеи и смыслы» ему лучше транслировать своей аудитории, и попросил «дать напутствие». Российский лидер похвалил его за то, какую огромную аудиторию блогер вокруг себя собрал.

«Я уверен, Влад, что советы бесполезны. Особенно теперь, когда вы отцом стали, у вас ребёнок появился. Чувство ответственности наверняка возрастает. Вы люди умные, современные Эта ответственность перед своим ребёнком, его будущим и страной, где он будет жить, сориентирует вас даже лучше, чем я это сделаю, по поводу того, что является полезным для наших детей, а что является вредоносным. И с чем нужно бороться — не по моему указанию, а по зову сердца», — отметил Путин.

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#владимир путин
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#блогер
#youtube
#рф
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Владимир Путин исполнил новогоднее желание подмосковной школьницы
19 декабря 2024, 19:21

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Валерия Тингаева

Владимир Путин исполнил желание девятилетней Дарианы Кисляковой из посёлка Свердловский из Лосино-Петровского городского округа. В преддверии Нового года девочка написала письмо президенту, передаёт ГАУ АИС «Подмосковье».
Дариана попросила главу государства подарить ей музыкальную колонку. Она услышала по телевизору про акцию «Ёлка желаний» и решила испытать удачу. Девочка написала письмо и отправила по почте. Передать подарок от президента приехал глава муниципалитета Сергей Джеглав.
«Это трогательное событие, она очень обрадовалась. Она готовилась к встрече, сразу начала рассказывать о своих успехах в школе. Меня это очень порадовало», – рассказал Джеглав.
Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Валерия Тингаева

Дариана учится в третьем классе, любит слушать музыку и танцевать, поэтому и попросила музыкальную колонку. Когда она узнала, что ей принесут подарок, была удивлена и обрадовалась исполнению мечты.

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На маршруты вышли 60 брендированных автобусов проекта «Зима в Подмосковье»
19 декабря 2024, 18:51

Фото: пресс-служба Минтранса МО

На городских, пригородных и междугородних маршрутах начали курсировать 60 брендированных автобусов Мострансавто. Они посвящены проекту правительства Московской области «Зима в Подмосковье», сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.
«Туристический проект познакомит жителей и гостей региона с достопримечательностями и площадками для зимнего отдыха в Московской области. В нём задействованы автобусы большого класса. Поездки в украшенных транспортных средствах помогают создать пассажирам праздничное настроение для. Такие автобусы будут курсировать всю зиму», – отметили в ведомстве.
Автобусы украшены символикой проекта, дополненной электронным адресом сайта «Путеводитель по Подмосковью». Оплатить поездку в них можно банковскими и транспортными картами «Стрелка» и «Тройка». Можно зафиксировать проезд и социальными картами.

Как добавили в министерстве, Мострансавто каждый год участвует в акциях по повышению туристической привлекательности региона «Зима в Подмосковье» и «Лето в Подмосковье».

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#мострансавто
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«Возглавляли антирейтинги»: Стилист назвала самые трендовые сумки на 2025 год
Стилист Скороходова: в 2025 году в тренды сумок вернутся устаревшие модели
19 декабря 2024, 18:35

Фото: iStock/OKrasyuk

2024 год подходит к концу, а это значит, что впереди новые тренды. Но правда ли, что новое — это хорошо забытое старое?
Стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» рассказала, что в 2025 году вернется мода на устаревшие образы сумок.

«К нам вновь вернутся те модели, которые еще недавно возглавляли антирейтинги. Если обобщить, то ультрамодными в грядущем году станут насыщенные цвета: красный, зеленый или классический шоколадный. Еще, конечно же, блестящие фактуры, которые можно использовать не только на новый год, но и после», — поделилась она.

По ее словам, в моде будут пайетки, металлизированные вставки и фактура, а также яркие декоративные элементы.

«Массивные цепи, обилие тонких цепочек вместо ручек сумки, или же декор в виде бахромы», — отметила стилист.

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#стиль
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Подмосковных энергетиков привели в повышенную готовность из-за ледяного дождя
19 декабря 2024, 18:33

Фото: пресс-служба Мособлэнерго

Подмосковные энергетики перешли в режим повышенной готовность из-за ледяного дождя. По прогнозам синоптиков, в Московской области с 21 часа 19 декабря до 18 часов 20 декабря ожидают ледяной дождь, гололёд, налипание мокрого снега на провода и деревья, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики региона.
«Сотрудники компаний «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» приведены в повышенную готовность на всей территории обслуживания. К возможным аварийно-восстановительным работам готовы 792 бригады в составе 3691 человека, 4013 единиц спецтехники. 279 передвижных дизель-генераторных установок смогут обеспечить резервное электроснабжение в период восстановительных работ», – отметили в ведомстве.
Там заверили, что у энергетиков Подмосковья есть все необходимые ресурсы для оперативного устранения последствий стихии. В случае возникновения технологических нарушений на сетях электроснабжения продолжительность восстановительных работ не будет превышать двух часов.

При отключении электричества жители могут позвонить на горячую линию Мособлэнерго 8(495)99-500-99, на «Светлую линию» «Россети Московский регион» 8(800)220-0-220 или по телефонам единой диспетчерской службы городского округа.

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«Альтушка с Госуслуг»: Милонов предложил альтернативу порнографии
Депутат Милонов предложил альтернативу порносайтам
19 декабря 2024, 18:12

Виталий Милонов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что слова президента Путина о запрете порносайтов перекликаются с его идеей создания на портале «Госуслуг» сервиса для знакомств.
В разговоре с изданием «Газета.ру» парламентарий, являющийся членом комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, выразил мнение, что такая услуга станет альтернативой порнографии.

Милонов отметил, что его предложение было поддержано россиянами, он получил немало сообщений об этом, люди даже сочинили песню под названием «Альтушка с Госуслуг». Такой сервис нужен людям, чтобы иметь возможность найти свою половинку.

«Кому нужна будет эта порнография? Одиночкам, либералам, курителям вейпов, а нормальным людям не нужна будет. Познакомятся и все чин чинарем», — заявил депутат.

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#люди
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В подмосковном комплексе по переработке отходов спасли выброшенного щенка
19 декабря 2024, 17:59

Фото: пресс-служба министерства о содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Живого щенка нашли в мусорном мешке сотрудники комплекса по переработке отходов в Егорьевске, на предприятие малыш попал вместе с привезёнными отходами, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«На вид щенку не больше двух месяцев. По всей видимости, кто-то намеренно засунул малыша в мешок и положил в мусорный бак. Всё содержимое бака мусоровоз привёз в КПО. По счастью, сотрудники комплекса по переработке отходов заметили, что в одном из пакетов что-то шевелится», — говорится в сообщении.
Животное спасли и дали ему кличку Тайга.

Ранее сообщалось, что работники Мособлпожспаса выручили домашнюю кошку, случайно упавшую в восьмиметровый колодец в округе Луховицы.

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