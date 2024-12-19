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На маршруты вышли 60 брендированных автобусов проекта «Зима в Подмосковье»

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Фото: пресс-служба Минтранса МО

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На городских, пригородных и междугородних маршрутах начали курсировать 60 брендированных автобусов Мострансавто. Они посвящены проекту правительства Московской области «Зима в Подмосковье», сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.
«Туристический проект познакомит жителей и гостей региона с достопримечательностями и площадками для зимнего отдыха в Московской области. В нём задействованы автобусы большого класса. Поездки в украшенных транспортных средствах помогают создать пассажирам праздничное настроение для. Такие автобусы будут курсировать всю зиму», – отметили в ведомстве.
Автобусы украшены символикой проекта, дополненной электронным адресом сайта «Путеводитель по Подмосковью». Оплатить поездку в них можно банковскими и транспортными картами «Стрелка» и «Тройка». Можно зафиксировать проезд и социальными картами.



Как добавили в министерстве, Мострансавто каждый год участвует в акциях по повышению туристической привлекательности региона «Зима в Подмосковье» и «Лето в Подмосковье».

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«Возглавляли антирейтинги»: Стилист назвала самые трендовые сумки на 2025 год
Стилист Скороходова: в 2025 году в тренды сумок вернутся устаревшие модели
19 декабря 2024, 18:35

Фото: iStock/OKrasyuk

2024 год подходит к концу, а это значит, что впереди новые тренды. Но правда ли, что новое — это хорошо забытое старое?
Стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» рассказала, что в 2025 году вернется мода на устаревшие образы сумок.

«К нам вновь вернутся те модели, которые еще недавно возглавляли антирейтинги. Если обобщить, то ультрамодными в грядущем году станут насыщенные цвета: красный, зеленый или классический шоколадный. Еще, конечно же, блестящие фактуры, которые можно использовать не только на новый год, но и после», — поделилась она.

По ее словам, в моде будут пайетки, металлизированные вставки и фактура, а также яркие декоративные элементы.

«Массивные цепи, обилие тонких цепочек вместо ручек сумки, или же декор в виде бахромы», — отметила стилист.

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#стилист
#стиль
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Подмосковных энергетиков привели в повышенную готовность из-за ледяного дождя
19 декабря 2024, 18:33

Фото: пресс-служба Мособлэнерго

Подмосковные энергетики перешли в режим повышенной готовность из-за ледяного дождя. По прогнозам синоптиков, в Московской области с 21 часа 19 декабря до 18 часов 20 декабря ожидают ледяной дождь, гололёд, налипание мокрого снега на провода и деревья, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики региона.
«Сотрудники компаний «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» приведены в повышенную готовность на всей территории обслуживания. К возможным аварийно-восстановительным работам готовы 792 бригады в составе 3691 человека, 4013 единиц спецтехники. 279 передвижных дизель-генераторных установок смогут обеспечить резервное электроснабжение в период восстановительных работ», – отметили в ведомстве.
Там заверили, что у энергетиков Подмосковья есть все необходимые ресурсы для оперативного устранения последствий стихии. В случае возникновения технологических нарушений на сетях электроснабжения продолжительность восстановительных работ не будет превышать двух часов.

При отключении электричества жители могут позвонить на горячую линию Мособлэнерго 8(495)99-500-99, на «Светлую линию» «Россети Московский регион» 8(800)220-0-220 или по телефонам единой диспетчерской службы городского округа.

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«Альтушка с Госуслуг»: Милонов предложил альтернативу порнографии
Депутат Милонов предложил альтернативу порносайтам
19 декабря 2024, 18:12

Виталий Милонов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что слова президента Путина о запрете порносайтов перекликаются с его идеей создания на портале «Госуслуг» сервиса для знакомств.
В разговоре с изданием «Газета.ру» парламентарий, являющийся членом комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, выразил мнение, что такая услуга станет альтернативой порнографии.

Милонов отметил, что его предложение было поддержано россиянами, он получил немало сообщений об этом, люди даже сочинили песню под названием «Альтушка с Госуслуг». Такой сервис нужен людям, чтобы иметь возможность найти свою половинку.

«Кому нужна будет эта порнография? Одиночкам, либералам, курителям вейпов, а нормальным людям не нужна будет. Познакомятся и все чин чинарем», — заявил депутат.

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#депутат
#люди
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В подмосковном комплексе по переработке отходов спасли выброшенного щенка
19 декабря 2024, 17:59

Фото: пресс-служба министерства о содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Живого щенка нашли в мусорном мешке сотрудники комплекса по переработке отходов в Егорьевске, на предприятие малыш попал вместе с привезёнными отходами, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«На вид щенку не больше двух месяцев. По всей видимости, кто-то намеренно засунул малыша в мешок и положил в мусорный бак. Всё содержимое бака мусоровоз привёз в КПО. По счастью, сотрудники комплекса по переработке отходов заметили, что в одном из пакетов что-то шевелится», — говорится в сообщении.
Животное спасли и дали ему кличку Тайга.

Ранее сообщалось, что работники Мособлпожспаса выручили домашнюю кошку, случайно упавшую в восьмиметровый колодец в округе Луховицы.

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#егорьевск
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Инспекторов подмосковного Минчистоты переоденут в новую форму
19 декабря 2024, 17:58

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Инспекторский состав Минчистоты будет носить новую форму. Её презентовали на итоговой встрече инспекторского и руководящего состава министерства в Доме правительства Московской области, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«Для сотрудников и сотрудниц ведомства предусмотрены парадно-выходная, повседневная и полевая форма одежды. Познакомиться с новыми образцами формы, эмблемой, цветовой гаммой, погонами и шевронами можно было с помощью интерактивных панелей. На выставке в ДПМО было также представлено обмундирование сотрудников предшествующих министерству ведомств», – отметили в пресс-службе.
Там добавили, что комплектами одежды с обновлённым дизайном весь инспекторский состав ведомства обеспечат в следующем году.

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#дпмо
#инспектор
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Депутаты Мособлдумы приняли за 2024 год 300 законов
19 декабря 2024, 17:45

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Подмосковные депутаты в 2024 году провели 30 заседаний и приняли на них 300 законов. Пять законодательных инициатив региональных парламентариев внесено в Госдуму, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, подводя итоги осенней сессии.
«Мы приняли бюджет Подмосковья на 2025 и плановый период 2026-2027 годов. Главный финансовый документ отражает приоритеты и задачи по каждому из направлений. В этом году наше внимание было сосредоточено на задачах, поставленных президентом в рамках Года семьи. Депутаты вместе с областным правительством продолжили выстраивать комплекс мер поддержки для многодетных семей области», – отметил Брынцалов.
По его словам, Мособлдума также продолжила активно поддерживать участников спецоперации и их близких. Что касается планов, то подмосковных депутатов ждёт активная работа в рамках 19 новых нацпроектов.
«Они будут запущены со следующего года. Также в 2025 году страна будет праздновать 80-летие Победы. Мы должны на самом высоком уровне провести все мероприятия, окружить заботой наших ветеранов. Важно также, чтобы памятники и мемориалы были приведены в порядок», – добавил спикер Мособлдумы.
По словам Брынцалова, в планах работы подмосковных парламентариев на первый квартал будущего года – более 40 законопроектов.

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#игорь брынцалов
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Жителям Подмосковья напомнили о видеоконсультациях с омбудсменом через МФЦ
19 декабря 2024, 17:32

Ирина Фаевская (фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО)

Получить консультацию сотрудников аппарата Уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской можно дистанционно — в МФЦ, запись на такое консультирование проводится через подмосковный портал госуслуг, сообщает пресс-служба омбудсмена региона.
«Юридическую консультацию можно получить дистанционно. Такой формат обращения через МФЦ был разработан для удобства наших жителей», — сказала Ирина Фаевская.
В ходе онлайн-записи на услугу заявитель должен указать удобное время и отделение МФЦ, в назначенный день и час явиться туда, и сотрудник аппарата Уполномоченного по правам человека в Московской области проведёт с ним сеанс видеосвязи, в ходе которой постарается дать ответы на все интересующие вопросы.

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#уполномоченный
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На детский телефон доверия в Подмосковье в 2024 году позвонили почти 60 тыс. раз
19 декабря 2024, 17:15

Фото: iStock / chameleonseye

На детский телефон доверия в Московской области с начала года поступило порядка 60 тыс. звонков. Это на 2 тыс. больше прошлогоднего показателя, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
«В 2024 году на детский телефон доверия в Подмосковье поступило более 59 тыс. звонков. Психолог-консультант принимает любую информацию от детей, оказывая им поддержку. Ребёнок может говорить о самом сокровенном, зная, что его выслушают», – отметили в ведомстве.
Там подчеркнули, что чаще всего дети звонят на горячую линию, когда их беспокоят одиночество, низкая самооценка, поиск себя, страхи и неуспехи в школе. С такими запросами с начала года обратились 14 тыс. несовершеннолетних.

Более 10 тыс. звонивших жаловались на трудности в отношениях с учителями и одноклассниками, нежелание идти в школу, травлю и другие проблемы.

Ещё одна причина обращений – семейные конфликты: споры с родителями, другими детьми в семье. Таких звонков поступило более 7 тыс.

Детский телефон доверия работает в Подмосковье с 2010 года под номером 8-800-2000-122. С 1 января заработает короткий номер 124.

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#минсоцразвития мо
#подмосковье
#московская область
#дети
#телефон
#психолог
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Суд отказал Бакальчуку в передаче активов Wildberries в компанию с Russ
19 декабря 2024, 17:14

Фото: iStock/ Vera Tikhonova

Арбитражный суд Московской области принял решение отказать бизнесмену Владиславу Бакальчуку в удовлетворении иска о передаче активов Wildberries в ООО «РВБ», передало агентство «Интерфакс».
Подчёркивалось, что процесс проходил в закрытом режиме.

Позднее Владислав Бакальчук подтвердил решение суда по этому иску в своём Телеграм-канале. Бизнесмен сказал, что оно возмутительное.

«Мы получили отказ в удовлетворении иска о незаконности передачи активов Wildberries в объединённую компанию «РВБ». Решение возмутительное, незаконное и абсолютно не устраивающее нас. Мы подаем апелляцию: наша команда юристов уже подготовила чёткую позицию, и я уверен, что справедливость восторжествует в вышестоящей инстанции», — обратил внимание Владислав Бакальчук.

Скорее всего решение суда будет обжаловано в апелляционную инстанцию, подчеркнуло агентство.

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#суд
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