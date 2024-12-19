На маршруты вышли 60 брендированных автобусов проекта «Зима в Подмосковье»

Фото: пресс-служба Минтранса МО
На городских, пригородных и междугородних маршрутах начали курсировать 60 брендированных автобусов Мострансавто. Они посвящены проекту правительства Московской области «Зима в Подмосковье», сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.
«Туристический проект познакомит жителей и гостей региона с достопримечательностями и площадками для зимнего отдыха в Московской области. В нём задействованы автобусы большого класса. Поездки в украшенных транспортных средствах помогают создать пассажирам праздничное настроение для. Такие автобусы будут курсировать всю зиму», – отметили в ведомстве.Автобусы украшены символикой проекта, дополненной электронным адресом сайта «Путеводитель по Подмосковью». Оплатить поездку в них можно банковскими и транспортными картами «Стрелка» и «Тройка». Можно зафиксировать проезд и социальными картами.
Как добавили в министерстве, Мострансавто каждый год участвует в акциях по повышению туристической привлекательности региона «Зима в Подмосковье» и «Лето в Подмосковье».
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Лора Луганская