Цена проезда в ряде фирменных экспрессов ЦППК изменится на новогодних праздниках

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Стоимость проезда в некоторых фирменных экспрессах Центральной пригородной пассажирской компании с предоставлением мест изменится на период с 27 декабря до 9 января, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«Стоимость проездных документов может как увеличиться, так и уменьшиться», — отмечается в сообщении.Временные изменения коснутся стоимости проезда в экспрессах, курсирующих между Москвой и Дубной, Москвой и Петушками, а также в составах, связывающих столицу с Тулой, Калугой, Рязанью, Владимиром и Александровым.
Узнать, сколько будет стоить проезд на фирменных экспрессах, а также купить билет пассажиры могут на официальном сайте ЦППК или через мобильное приложение «Расписание и билеты ЦППК».
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Лев Каштанов