Названа самая популярная госуслуга подмосковного Минтранса

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Самой популярной госуслугой, предоставляемой министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, в текущем году стало облуживание транспортных карт «Стрелка», сообщает пресс-служба ведомства.
«На обслуживание карт «Стрелка» с начала года в министерство поступило 284 тысяч заявок, что составляет около 70% от всех заявлений по всем услугам, которые предоставляет областной Минтранс. По сравнению с прошлым годом число обращений по этому вопросу выросло на 20%», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба МТДИ МО
Отмечается, что в среднем в день подаётся около 800 заявок на обслуживание «Стрелки». При этом наибольшая активность пользователей была отмечена в сентябре: тогда поступило около 94 тысяч заявок. Это было связано в основном с оформлением или подтверждением льготного проезда для школьников и студентов.
Читайте также:
Работа с перевозчиками Подмосковья снизила на 8% нарушения со стороны таксистов
Подмосковный Минтранс напомнил правила безопасности на железной дороге зимой
В подмосковном Минтрансе рассказали, какие пешеходы чаще всех попадают в ДТП
Лев Каштанов