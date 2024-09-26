В Подмосковье специалисты Мосавтодора оборудуют переходно-скоростные полосы

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Дорожные службы Московской области оборудуют пять переходно-скоростных полос в Кашире, Рузском и Ленинском районах, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В Кашире две полосы появятся на улицах Центральной в деревне Аладьино и на улице Ленина в городе Ожерелье. В Рузском районе — на выездах из деревень Сафониха и Ладыгино. В Ленинской округе — на улице Газовиков в посёлке Развилка.
Специалисты Мосавтодора завершат работы до конца года.
Полосы обустраивают на перекрёстках для снижения аварийности, удобства поворотов и увеличения пропускной способности участков. Ранее такие полосы уже появились в Одинцовском районе на выездах из села Ангелово и ЖК «Ильинские Луга», а также в Красногорске на улицах Параходная и Пироговская.
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«Также полосу планируют обустроить в городе Фрязино на Окружном проезде — это позволит сделать удобнее выезд на Фряновское шоссе. К работам приступят на следующей неделе», — сообщили в Министерствн транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Специалисты Мосавтодора завершат работы до конца года.
Полосы обустраивают на перекрёстках для снижения аварийности, удобства поворотов и увеличения пропускной способности участков. Ранее такие полосы уже появились в Одинцовском районе на выездах из села Ангелово и ЖК «Ильинские Луга», а также в Красногорске на улицах Параходная и Пироговская.
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Дайана Хусинова