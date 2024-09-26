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В Подмосковье специалисты Мосавтодора оборудуют переходно-скоростные полосы

26 сентября 2024, 12:15
Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Дорожные службы Московской области оборудуют пять переходно-скоростных полос в Кашире, Рузском и Ленинском районах, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В Кашире две полосы появятся на улицах Центральной в деревне Аладьино и на улице Ленина в городе Ожерелье. В Рузском районе — на выездах из деревень Сафониха и Ладыгино. В Ленинской округе — на улице Газовиков в посёлке Развилка.

«Также полосу планируют обустроить в городе Фрязино на Окружном проезде — это позволит сделать удобнее выезд на Фряновское шоссе. К работам приступят на следующей неделе», — сообщили в Министерствн транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.


Специалисты Мосавтодора завершат работы до конца года.

Полосы обустраивают на перекрёстках для снижения аварийности, удобства поворотов и увеличения пропускной способности участков. Ранее такие полосы уже появились в Одинцовском районе на выездах из села Ангелово и ЖК «Ильинские Луга», а также в Красногорске на улицах Параходная и Пироговская.

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#подмосковье
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#ремонт
#ремонт дорог
В одинцовской деревне Хлюпино построят ВЗУ
26 сентября 2024, 12:34

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Водозаборный узел построят в деревне Хлюпино Одинцовского городского округа, подряд на работы выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, разработать проектную и рабочую документации, провести предпроектную подготовку и построить ВЗУ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что помимо насосных станций и резервуаров для запаса воды с фильтрами-поглотителями, на ВЗУ должна быть система водоподготовки, обеспечивающая очистку воды до соответствия санитарным нормам. Завершение работ намечено на 2025 год.

Начальная цена лота составляет 85 миллионов 325 тысяч 747 рублей 45 копеек, заявки принимаются до 30 сентября.

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#комитет по конкуретной политике мо
#взу
#строительство
#торги
#одинцовский городской округ
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26 сентября отмечается Всемирный день здоровья окружающей среды
26 сентября 2024, 12:31

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Во всём мире сегодня отмечают Всемирный день здоровья окружающей среды. Этот праздник был основан в 2011 году, его главная цель — привлечь внимание к экологическим проблемам и обеспечить высокий уровень жизни и здоровья для всех людей на планете, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
В этот день проходят экологические мероприятия, лекции, встречи и флешмобы, направленные на сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу и водные объекты, а также на рациональное использование природных ресурсов.

Министерство экологии и природопользования занимается не только охраной природы, но и просвещением, чтобы привить каждому человеку ответственность за окружающую среду и уменьшить экологический след каждого из нас. В мероприятиях, организованных или поддержанных министерством, ежегодно участвуют тысячи жителей региона.

Министерство поздравляет жителей Московской области с Всемирным днём здоровья окружающей среды и напоминает о полезных экологических привычках, которые каждый неравнодушный человек должен развивать в себе. Эти привычки включают сортировку и правильную утилизацию отходов, экономию воды и электроэнергии, отказ от использования пластиковых упаковок и участие в экологических акциях.

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#экология
#экологическая акция
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«Воткнуть и забыть»: Садовод рассказал, как правильно сажать саженцы осенью
Садовод Туманов: саженцы лучше прикопать на зиму, а высадить весной
26 сентября 2024, 12:24

Фото: iStock/Shedu

Осенняя зеленая лихорадка началась. Садоводы, уставшие от летнего зноя, по осенней прохладе вновь готовы сажать, сеять, копать. И в каком-то порыве дружно отправляются на рынок за саженцами груш, яблонь, персиков, слив…
Председатель общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов в беседе с «Радио 1» сообщил, что сейчас саженцы можно высаживать в любое время, и привязки к конкретному сезону нет.

«Раньше, когда продавали саженцы с исключительно открытой корневой системой, лучшими временами для посадки были осень и весна. А сейчас 90% саженцев продаются с закрытой корневой системой — в контейнерах, горшочках. Их можно высаживать в любое время», — сказал эксперт.

Он посоветовал покупать саженцы в питомниках, где садоводы все объяснят и расскажут.

«Есть частные питомники, есть при научных учреждениях. Примерно все они несут хоть какую-то ответственность за то, что производят. В интернете лучше не покупать: там много различных контор, которые предлагают все, что угодно, за минимальную цену. И, вроде бы, все так здорово, а потом вам присылают за 10 тысяч рублей какой-нибудь сухой прутик. И доказывайте, что это не саженец!» — поделился специалист.

Основная проблема, по мнению садовода, как раз в самой высадке, потому что многие люди несерьезно относятся к этому делу, а это сложный и длительный процесс, требующий знаний.

«Это не значит воткнуть в ямку и забыть. Нужно выкопать плодовую яму, ее наполнить компостной кучей. Лучше саженцы, если их покупать поздней осенью, прикопать под снег на зиму. Найти место, где накапливаемся много снега и не затапливается водой, выкопать ямку и уложить саженец. Если у саженца закрытая корневая система, то, не вынимая из горшочка, положить в ямку, засыпать, полить водой. И саженец будет храниться под снегом, это идеально его сохранит. А вы пока подготовьте яму, наполните удобрениями, перемешайте. А по весне поднимите свой прелестный саженец и посадите на постоянное место», — рассказал Туманов.

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#люди
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Рестораторы посадят деревья и травы в столичном парке «Лосиный остров»
26 сентября 2024, 12:16

Фото: пресс-служба Фестиваля устойчивой гастрономии О2

Экологическую акцию по посадке деревьев и трав проведут для участников первого всероссийского Фестиваля устойчивой гастрономии О2 в экоцентре «Красная сосна» национального парка «Лосиный остров». Мероприятие назначено на субботу, 28 сентября, и приурочено к закрытию фестиваля, сообщает пресс-служба О2.
«Мероприятие начнётся в полдень. Сначала ведущий – Сергей Иванов — подведёт итоги фестиваля, затем участники высадят ели, кустарники и ароматные травы», — говорится в сообщении.
Для участников также проведут предусмотрены различные экологические мастер-классы и прочие активности, а также угощение и согревающие напитки от ресторана Björn.

Присоединиться к экологической акции могут представители всех московских ресторанов и кафе.

Отмечается, что Фестиваль устойчивой гастрономии О2 проводился при поддержке Сбера со 2 по 22 сентября в восьми российских городах, включая Москву.

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#экологическая акция
#лосиный остров
#москва
#рестораны
#экология
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Энергетики обновили свыше 200 километров линий электропередач
26 сентября 2024, 12:01

Фото: Министерство энергетики Московской области

Сотрудники энергетической компании «Мособлэнерго» провели капитальный ремонт 234 километров кабельных и воздушных линий электропередач в рамках подготовки к отопительному сезону 2024–2025 годов. На данный момент выполнено 75% всех запланированных работ. Мероприятия проводятся в соответствии с утверждённым графиком и под контролем Министерства энергетики региона, сообщает Министерство энергетики Московской области.
Кроме того, особое внимание уделяется ремонту электрооборудования: с начала года было отремонтировано 210 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов для повышения надёжности электроснабжения потребителей. Также были проведены работы по обслуживанию зданий 180 электроустановок в соответствии с требованиями эксплуатации.

В рамках подготовки к зиме проводится очистка линий электропередач от кустарников и деревьев. С начала года в зоне ответственности компании было очищено 81,1 гектара охранных зон воздушных линий электропередач. Это необходимо для предотвращения перебоев в электроснабжении из-за падения деревьев на провода при сильном ветре, ливне, ледяном дожде или снегопаде.

В 2024 году «Мособлэнерго» планирует провести ремонт 353 километров линий электропередач, оборудования 262 трансформаторных и распределительных подстанций, а также строительных объектов 258 подстанций. Кроме того, будет проведена очистка от кустарников и деревьев 130 гектаров трасс в охранных зонах воздушных линий.

Все подготовительные работы должны быть завершены до начала отопительного сезона. По итогам проведённых мероприятий Министерство энергетики России определит готовность «Мособлэнерго» к работе в зимний период и выдаст паспорт готовности к отопительному сезону.

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#ремонт
#мособлэнерго
#капитальный ремонт
#компании
#электричество
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ВТБ рассказал о всплеске мошенничества через обновления приложений
26 сентября 2024, 12:01

Фото: istockphoto/JuYochi

Специалисты ВТБ зафиксировали всплеск активности мошенников с использованием новой схемы. Аферисты используют для обмана граждан модель с обновлением мобильных приложений.
Как сообщили в пресс-службе банка, на такую схему в настоящее время приходится каждый десятый звонок от мошенников по телефону или в мессенджерах. Специалисты ВТБ рассказали, что злоумышленники звонят потенциальной жертве и убеждают собеседника установить «правильную версию» мобильного банковского приложения, уверяя, что предыдущая устарела. Для вящего эффекта жулики настаивают на срочном обновлении, уверяя, что в противном случае банк заблокирует счета и карты клиента.

Затем жертве приходит ссылка якобы для скачивания приложения, после перехода по которой экран смартфона блокируется. Одновременно мошенники входят в личный кабинет онлайн-банка, а гражданину на телефон приходит код, который аверисты считывают с экрана телефона и используют для вывода денег.

Специалисты Службы безопасности ВТБ настоятельно рекомендуют клиентам в случае подобного развития событий немедленно прекратить разговор и обратиться в банк для блокировки личного кабинета, чтобы предотвратить вывод средств.

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#телефон
#мошенники
#банк
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#приложения
#специалисты
#онлайн
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В городском округе Лотошино планируется капитальный ремонт водопроводных сетей
26 сентября 2024, 11:44

Фото: Комитет по конкурентной политике Московской области

В городском округе Лотошино Московской области объявлен электронный конкурс на капитальный ремонт водопроводных сетей, сообщает министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлёва.
В Единой информационной системе в сфере закупок размещено объявление о проведении открытого электронного конкурса на выполнение работ и предоставление услуг, связанных с одновременным проведением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации и выполнением капитального ремонта водопроводных сетей.

Мероприятие называется «Капитальный ремонт водопроводных сетей в посёлке Лотошино, микрорайон 12А». Проектная документация должна включать: сети водоснабжения ориентировочной протяжённостью 24 300 метров и подводки к границам земельных участков индивидуальных жилых домов, многоквартирных жилых домов и других объектов капитального строительства.

Завершение работ запланировано на 2025 год.

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#подмосковье
#ремонт
#капитальный ремонт
#комитет по конкуретной политике мо
#лотошино
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В Подмосковье выставили на торги подряд на ремонт школы в деревне Софьино
26 сентября 2024, 11:42

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Здание школы в деревне Софьино Наро-Фоминского городского округа планируется капитально отремонтировать, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик обязан будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и провести капитальный ремонт двухэтажной школы, расположенной по адресу: деревня Софьино, дом №51а, а также поставить туда всё оборудование, необходимое для дальнейшей эксплуатации объекта. Завершить капремонт планируется в 2025 году», — говорится в сообщении.
Отмечается, что школа была построена в 1983 году, её общая площадь составляет свыше 4,6 тыс. квадратных метров.

Начальная цена лота: 433 миллиона 804 тысячи 953 рубля 54 копейки, заявки принимаются до 9 октября.

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#комитет по конкуретной политике мо
#наро-фоминск
#капитальный ремонт
#капремонт
#торги
#школа
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МВД раскрыло судьбу не владеющих русским языком мигрантов с языковыми сертификатами
МВД: мигрантов с сертификатами, не владеющих русским языком, лишат статуса
26 сентября 2024, 11:16

Фото: iStock/shironosov

Всех иностранцев, которые не владеют русским языком, но имеют сертификаты о его знании, будут лишать статуса или гражданства. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк написала в своём Telegram-канале.
Она отметила, что органы внутренних дел регулярно выявляют таких мигрантов, после чего начинают расследовать деятельность преступных групп из состава организаторов экзаменов, которые выдают им языковые сертификаты без нужного для этого уровня знаний.

В общей сложности за последние три года органы внутренних дел выявили около 14 тысяч таких случаев в ходе выдачи разрешительных документов для проживания и осуществления трудовой деятельности на территории России.

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