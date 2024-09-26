В Красногорске отремонтировали более 30 дорог

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В течение текущего года специалисты Мосавтодора успешно завершили ремонтные работы на 11 участках региональных дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На муниципальной сети было обновлено покрытие на 23 участках, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Для комфортного передвижения более 300 тысяч жителей обновили больше 30 км асфальтобетонного покрытия на 34 муниципальных и региональных дорогах Красногорска, обеспечив комфортный проезд к домам, остановкам общественного транспорта и станциям, образовательным, медицинским и спортивным учреждениям округа, а также к местным достопримечательностям», — рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.Ремонт региональных дорог завершён, обновлено более 20 км покрытия на участках в черте города и малых населённых пунктах.
В Красногорске отремонтировали улицы Станционную, Ново-Никольскую и Волоколамское шоссе. Самый протяжённый участок ремонта — дорога от деревни Нефедьево до улицы Почтовой в посёлке Нахабино. Здесь заменили более 7,5 км старого полотна. Обновлены региональные дороги на Пятницком шоссе, Ильинском шоссе, улицах Экспериментальной и Школьной, а также на съезде с Новорижского шоссе.
На муниципальной сети отремонтировано почти 10 км покрытия. Обновлены дороги в Красногорске, включая улицы Вокзальную, Советскую, Циолковского и Фабричную. Ремонт также проведён в малых населённых пунктах: Истра, Нахабино, Отрадное, Тимошкино, Ангелово, Гаврилково и Степановское.
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Дайана Хусинова