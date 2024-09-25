В Подмосковье построили 50 км тротуаров вдоль региональных дорог

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Завершено строительство около 50 километров тротуаров вдоль региональных дорог в 30 городских округах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В 30 округах построили 64 новых тротуара общей протяжённостью свыше 50 километров. Для удобства маломобильных граждан тротуары делают с пониженными съездами и бордюрным камнем», — рассказал глава областного Минтранса Алексей Гержик.Он добавил, что самые длинные тротуары были построены в Щёлкове, Пушкинском округе, Кашире, Серпухове и Коломне.
Всего до конца года в Подмосковье должны построить свыше 65 километров тротуаров.
Строительство тротуаров ведётся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».
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Лев Каштанов