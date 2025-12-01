Достижения.рф

Эскроу-счета в ИЖС: как работает механизм и какие дает гарантии

Фото: istockphoto / Sila Damrongsaringkan

Минстрой России и ПАО «ДОМ.РФ» запустили информационную кампанию о новом механизме строительства индивидуальных жилых домов с использованием счетов эскроу. Расширение практики использования эскроу-счетов в индивидуальном жилищном строительстве усилило финансовую защиту граждан при взаимодействии с подрядчиками.



Эскроу-счет используется для безопасных расчетов между покупателем и застройщиком. Средства, соответствующие стоимости приобретаемой квартиры в новостройке, должны перечисляться не напрямую застройщику, а размещаться на специальном счёте в банке.

После подписания договора участия в долевом строительстве покупатель переводит деньги — собственные или ипотечные — на эскроу-счёт. Банк блокирует их до завершения работ. Когда строительство официально завершено, средства перечисляются застройщику. Если же обязательства не выполнены, деньги возвращаются покупателю. Такая система снижает риск заморозки объектов и делает финансовые операции между сторонами более прозрачными.

Механизм эскроу даёт ряд преимуществ:

  • обеспечивает безопасные расчёты с подрядчиком;
  • открывается бесплатно и не требует платы за обслуживание;
  • позволяет использовать ипотеку, включая льготные программы, и материнский капитал;
  • допускает пополнение со счетов любых банков;
  • исключает необходимость наличных расчетов;
  • гарантирует, что подрядчик получит средства только после выполнения работ;
  • позволяет покупателю вернуть деньги, если подрядчик нарушил условия договора;
  • защищает средства от ареста по штрафам и долгам владельца;
  • дает возможность получить имущественный налоговый вычет и вычет по ипотечным процентам.
Забрать деньги с эскроу-счёта возможно в случае отказа заказчика от исполнения договора строительного подряда. До истечения срока размещения средств стороны должны согласовать сумму фактических расходов подрядчика или получить вступившее в силу решение суда, определяющее эту сумму. Проценты на средства на эскроу-счёте не начисляются, а банк не взимает комиссию за хранение.
