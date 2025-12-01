«Зверополис 2» заработал 556 млн долларов за первый уикенд и побил рекорд
Мультфильм «Зверополис 2» установил рекорд по сборам, заработав 556 миллионов долларов за первый уикенд. Это лучший старт года и самый крупный дебют для анимации в истории.
Картина показала четвертый результат за все время среди фильмов любого жанра, что резко подняло интерес к франшизе по всему миру. Эксперты отмечают, что аудитория выросла даже по сравнению с первым «Зверополисом», который считался эталоном успешного семейного кино.
Дополнительный ажиотаж подогревают и нестандартные акции кинотеатров. К примеру, в Китае сеть Longhua Perfect World Cinema разрешила зрителям приводить на сеансы домашних животных: для них организовали отдельную зону и даже обучили персонал разнимать возможные «собачьи конфликты».
