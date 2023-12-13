«Если б я был султан»: Кадыров раскрыл свое отношение к многожёнству

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что иметь четыре жены является счастьем для мужчины. Так он ответил на вопрос о многоженстве в ходе прямой линии.
«Если у тебя четыре жены, то ты счастлив. Две жены - это определение, что ты настоящий мужчина в доме, три жены - это хорошо, четыре - это счастье. Так сказал наш Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Всевышнего)», - ответил Кадыров.
Кроме того, в рамках прямой линии чеченский лидер также заявил, что намерен отдохнуть и взять отпуск в конце текущего года, чтобы посмотреть на свою работу со стороны. Он пояснил, что намерен понять, какими проектами стоит заняться в дальнейшем, и чего «не хватило» прежде. Так он ответил на вопрос о своем здоровье.
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